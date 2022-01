Juanma Castaño opina sobre Florentino Pérez, ataca a Ibai y recuerda a Verónica Forqué

Juanma Castaño ha visitado este martes el plató de El Hormiguero 3.0 por primera vez. El periodista deportivo ha hablado de su larga carrera profesional y ha contestado sin pelos en la lengua a las preguntas de Pablo de Motos. Una intervención que ha dado muchos titulares y que ha sido muy comentada en las redes sociales. Uno de los temas más polémicos de la noche fue Florentino Pérez, ya que el presentador quiso saber «si es tan poderoso como parece».

«Es muy poderoso pero yo sigo currando», respondió el periodista. Pero Motos insistió: «¿Me estás diciendo que Florentino ha intentado que dejes de trabajar?». Castaño dijo que no y señaló que «Florentino tiene que convivir con la crítica aunque sea muy poderoso». Siguiendo en el ámbito deportivo, Juanma criticó que José Mourinho no quiso ir a su programa. Al escuchar el nombre del ex entrenador del Real Madrid, Pablo recordó que cuando Justin Bieber fue a El Hormiguero el portugués se puso en contacto con él para que sus hijas pudiesen ir de público.

«Mourinho consigue mi teléfono y le dije que si le conseguía dos entradas él venía al programa... Y me la clavó», aseguró. Y es que, tal y como cuenta el presentador, Mourinho dejó tirados a todo el equipo y ni si quiera llamó para decir que no iba. Otro de los nombre del mundo del deporte que sonó en la entrevista fue el de Leo Messi. Castaño explicó que está molesto con el jugador porque después de tantos años no le concedió una entrevista a él y sí lo hizo con Ibai: «Ibai no desempeña el papel de periodista deportivo», manifestó. El periodista insistió en que los instagramers no deben sustituir nunca el papel los profesionales de la comunicación.

.@juanmacastano aclara la polémica de la entrevista de Leo Messi con Ibai Llanos #CastañoEH pic.twitter.com/70rs1BEgZg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2022

Por último el ganador de MasterChef Celebrity 6 recordó a su compañera en el concurso, Verónica Forqué. El entrevistado comenzó su intervención indicando que «es un tema delicado» y pidió «el máximo respeto para ella y su familia». Eso sí, quiso dedicar una bonitas palabras a la actriz: «Pasé tres meses fantásticos con ella y estaba feliz, nos adorábamos». Además, aclaró el motivo por el que la artista abandonó el programa: «Verónica se fue porque tenía COVID-19, y lo sé porque me lo pegó a mí con un beso. No se marchó porque estuviera deprimida».