Samantha Hudson revoluciona 'Sálvame': de su posible fichaje a su crítica en directo

Samantha Hudson fue una de las invitadas de este lunes de Sálvame y revolucionó el programa por completo. La de Magaluf se estrenó en Telecinco, ya que nunca había acudido a esta cadena, y su intervención dio mucho que hablar. Sobre las 19:40 horas la joven entró en el plató y Carlota Corredera, presentadora de ese día, hizo un repaso por su trayectoria profesional. Un vídeo recopilatorio en el que se pudo escuchar uno de los primeros discursos de la artista y que Samantha comentó visiblemente emocionada. Un resumen que incluso ha compartido en sus redes sociales: «Lo mejor de ir a Sálvame ha sido este vídeo», aseguró.

Pero el momento más comentado llegó cuando la joven quiso criticar al programa. La semana pasada, más en concreto el día 5 de enero, tres colaboradores se vistieron como si fuesen los Reyes Magos y Lydia Lozano hizo de Baltasar, una caracterización que fue muy polémica en redes. Hudson, aprovechando que estaba en directo, quiso dar su opinión al respecto: «No fuiste tú a título personal, pero se frivolizó con el tema del blackface. Entiendo que los comentarios de las redes son muy vehementes y te sentiste atacada, pero se frivolizó mucho con un tema que es herencia directa del esclavismo español».

esto es CAMP pic.twitter.com/aE6SOSRlKz — Samantha Hudson (@badbixsamantha) January 10, 2022

Aunque quiso aclarar que no estaba atacando a Lydia, denunció la falta de personas racializadas en la televisión. «Hay poca representación de personas racializadas en medios, tan pocas historias y tanta gente que no tiene acceso a una oferta laboral por términos de racismo. Me da rabia que se valore más la tradición que los derechos humanos y que se tome como una queja absurda algo que parte de la necesidad de personas racializadas que se ven ninguneadas», zanjó la cantante. Eso sí, para relajar la situación hizo una broma a la colaboradora: «Yo me acostaría con Lydia Lozano. No porque me guste. Siento que se lo debo».

Me lo he pasado muy bien en Salvame pero veo a algunos medios haciendo afirmaciones un poco solemnes!yo he respondido a lo que me ha dicho Carlota pensando que era una coña 😭me reitero y digo que por mi parte no hay ninguna confirmación, perdón si he dado a entender lo contrario — Samantha Hudson (@badbixsamantha) January 10, 2022

La gran sorpresa llegó al final de Sálvame, cuando Carlota propuso a Samantha colaborar una vez por semana en el programa. «¿Qué te parece desde este trono, te incorporas al equipo de Sálvame?», le preguntó la presentadora. La joven, que no se esperaba esta propuesta, respondió: «Depende de si me interesa de lo que vais a hablar. No soy muy del corazón. Soy más del páncreas. Hay temas que honestamente me la refamplinfan». Eso sí, una vez finalizada la emisión, la exconcursante de MasterChef Celebirty 6 confirmó que no va a trabajar en Sálvame: «Pensaba que era una broma. Os aclaro que de momento no voy a ser colaboradora porque yo no he accedido a nada ni he dado una respuesta contundente, entonces eso significa que es un no», explicó a sus seguidores a través de Twitter y de sus historias de Instagram.