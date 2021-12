Darío se reencuentra con Sandra y Álvaro se enfrenta a su suegra

El programa de este miércoles de la isla de las tentaciones ha estado marcado por las hogueras. Nada más comenzar, Álvaro se reencontró con su suegra, una visita totalmente inesperada que dejó sin palabras al joven de Alicante. La madre de Rosario se mostró muy dura con el concursante y defendió en todo momento a su hija, que en su villa se ha dejado llevar con dos de los tentadores, Suso y Simone. «Que disfrute, ¿qué quieres que te diga?», le reprochó Charo.

Eso sí, ella aseguró que no le ha gustado todo lo que ha visto de su hija aunque entiende la actitud de ambos en el reality. A pesar de la tensión inicial, Charo explicó que respetará si su hija decide volver con Álvaro, aunque prefiere que se vaya sola del programa. Suegra y nuero se despidieron con un abrazo y el participante aseguró a Sandra Barneda que la conversación no le había gustado: «No me ha gustado nada que me juzgue, estoy en shock».

¿Con quién te posicionas? 🔄 Con la suegri Charo

❤️ Con Álvaro 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NqtJ8fCEAA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

Otro de los momentos de la noche fue la hoguera de confrontación de Darío y Sandra, que la última semana se dejó llevar con Rubo. Darío se sorprendió al ver a su novia tan afectada, ya que pensaba que estaría enfadada por haber revelado que le había sido infiel una semana antes de comenzar el reality. «Lo primero que quiero hacer es pedirte perdón por todo porque no te lo mereces nada. Sabes todo lo que siento por ti. No siempre te he tratado como te mereces pero creo que tú tampoco lo has hecho conmigo», reconoció Sandra.

¡La respuesta a la gran pregunta en 'El Debate de las Tentaciones'! 🔥 ¡¡Ojo!! El debate cambia de canal y de hora 🧐 ¡El lunes a las 22h nos vemos en @telecincoes con @SandraBarneda! 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/C9Sti5MtRL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

Darío le explicó que sigue enamorado de ella, pero parece que la joven ya no quiere seguir con la relación: «Tú no eres feliz conmigo, y me duele mucho decir esto, porque yo te quiero muchísimo. Pero yo no te hago bien, y que tú a mí tampoco», indicó ella. Finalmente ambos reconocieron que «en parte son una relación tóxica» y el próximo lunes, en El debate de las tentaciones, la pareja responderá a la temida pregunta de si quieren salir juntos, por separado o con un nuevo amor.

Se va a liar 🔥 SE VA A LIAR 😱 Acabamos por hoy. ¡Gracias a todos por estar ahí una noche más! ❤️ Esta Nochevieja no lo dudes, CAE EN LA TENTACIÓN 🥰 ¡Y nos vemos el Lunes en 'El Debate de las Tentaciones'! 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/wqhix7B2K2 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

Este miércoles los mallorquines de La isla de las tentaciones, Rosana y Alberto, apenas han aparecido en el programa. Eso sí, por lo que se ha podido ver en el avance de la próxima semana, la palmesana plantará cara a Nico y le pedirá que se decida de una vez, ya que el exfutbolista mantiene una relación a tres en la villa. Además, los concursantes pondrán cara a los tentadores de sus respectivas parejas, una hoguera en la que tanto Rosana como Miriam conocerán a Gal·la.