Las redes reaccionan a la cita a tres de Nico, Rosana y Miriam

La cita a tres de Nico con Rosana y Miriam en La isla de las tentaciones ha llenado las redes sociales de comentarios. El exfutbolista y la mallorquina compartieron momentos bajo las sábanas en el programa de este miércoles y, lejos de aclararse, el novio de Gal·la ahora tiene más dudas que nunca. Este edredoning se produjo tan solo unos días después de que Nico se dejase llevar con Miriam y la tensión entre las dos tentadoras no ha hecho más que aumentar.

El de Málaga comenzó la experiencia sintiéndose muy atraído por la palmesana, a la que dio la primera cita. Sin embargo, conforme pasaron los días Miriam también mostró interés por él y acabaron durmiendo juntos varias noches. Ahora, Nico ha vuelto con Rosana pero no está dispuesto a perder a Miriam, motivo por el que pidió a las chicas una cita a tres que estas aceptaron. El joven aseguró que se siente atraído por ambas, todo ello sin olvidar que tiene a su pareja en la otra villa. El encuentro, como no podía ser de otra forma, tuvo una gran cantidad de reacciones en Twitter:

Rosana contigo Lunes, Miércoles y Viernes.

Miriam tú Martes y Jueves.

Si os viene mal cambiamos #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/rOiDKT1vA2 — Javi (@javiortiz_4) December 22, 2021

Nico: se folla a dos

Gal•la se besa con alguien.

Nico: es que no quiero que lo haga más, me crea inseguridades#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/M8pTXu27Tr — Laura (@SVTnongnong) December 22, 2021

La cita doble de Nico con Miriam y Rosana es la cosa más surrealista de la historia de los cuernos #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/dmoNOYJWZr — C l a u d i a (@ClaudiaIravedra) December 22, 2021

Nico le ha puesto los cuernos a su novia y ahora también le puso los cuernos a la tentadora 😳🤣🤣🤣#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/UO3mo0JrOW — Gisselle (@hellogiss) December 22, 2021

Dos chicas sintiendo algo por Nico

Cabeza de Nico: Joder, con cuál me quedo?#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/JSfqivlAwq — Javi (@javiortiz_4) December 22, 2021

#LaIslaDeLasTentaciones7 Nico, pensando que igual se puede tirar también a la suegra de Álvaro pic.twitter.com/yxfrrwq1Oc — MPM (@MarPelMa) December 22, 2021

Nico que tú te has acostado con dos, qué me estás contando??? #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/65ZK20di6N — Sol (@caritalreves) December 22, 2021

-Nico yendo de dolido y liandose con 2

-Álvaro yendo de enamorado y liandose con Sabela

-Sandra yendo de dolida y liandose con Rubo

Esto no es la isla de las tentaciones es la isla de los hipócritas... #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/EOjQMYejIH — Comentando (@comentandou) December 22, 2021

El otro mallorquín de edición, Alberto Pareja, continúa en el programa con un perfil bajo. A pesar de no haber congeniado con ninguna de las chicas, el palmesano sigue disfrutando de la República Dominicana junto a los otros tentadores. Eso sí, el jardinero dejó este miércoles un momentazo que los usuarios han querido recuperar. En un vídeo de la hoguera de los chicos se podía ver como Zoe y Tania se daban un beso en la boca durante un juego y, en un momento dado, Simone se acercaba a ellas y Alberto le daba una colleja. Aunque esta anécdota pasó desapercibida en antena, a los tuiteros no se les escapa una y han querido compartir la escena en sus perfiles.

NO PUEDO CON ESTE VIDEO.

Un tio random dándole un collejon a Simone JSJAJAJAJAJAJAJAJAJ #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/oySMrMaZWB — :( (@Alexnori11) December 23, 2021

Otro de los momentos más comentados de este último programa fue la mentira de Sandra y Darío. La pareja entró a La isla de las tentaciones asegurando que su objetivo era que ella lograra confiar en él, pero ha salido a la luz que esta no era la verdad. La de Alicante le fue infiel a su chico poco antes de comenzar el programa y los dos acordaron no decir nada. Una vez que se hizo pública la verdad, la joven reconoció su error, aunque se justificó diciendo que lo había hecho porque no se sentía querida por su novio. Sandra finalmente se besó con Rubo, uno de los tentadores, y Darío le ha pedido una hoguera de confrontación que se emitirá la semana que viene.

SANDRA PONIÉNDOLE LOS CUERNOS OTRA VEZ AL MEJOR CHICO DE TODO EL PROGRAMA #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/tpL8s4209X — Raquel Bru (@raquelbru3) December 22, 2021

Una cola de gente dispuesta a consolar a Dario despues de los cuernos de Sandra #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/NuTMZwG59d — Victor Gil 📺 (@Victorgppp) December 22, 2021

A darle apoyo al único hombre que vale la pena, DARÍO #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/x3rHYoEkGV — lara 🎄 (@havanacobo) December 22, 2021

Los que creíamos que iban a salir juntos///

los que realmente van a salir juntos #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/ylszsbFKs8 — 𝑺𝒆𝒓𝒈𝒊𝒐🪐 (@sergio_blxnco) December 22, 2021

Por qué la vida no junta a personas así y le da una patada al otro tipo de personas? #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/QRGB2FYpEd — Carmen (@hillschar) December 23, 2021

Que Sandra dice que viene decepcionada porque Darío habla mal de ella. #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/DUV0X5VD0w — Alex Chiner (@AlexChiner) December 22, 2021

Por su parte, Alejandro y Tania pudieron verse cara a cara sin necesidad de una Hoguera de confrontación, una de las novedades de esta edición. Separados por un muro de metacrilato, la pareja solo pudo verse durante tres minutos sin articular sonido alguno. La sorpresa llegó cuando ambos regresaron a sus villas, ya que cada uno percibió el encuentro de una forma distinta. Mientras él se quedó tranquilo al «ver el amor en los ojos de Tania», su novia criticó su actitud e indicó a sus compañeras que Alejando «no había entendido nada».