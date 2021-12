Eurovisión 2022: estas son las 14 canciones que compiten por representar a España

Radiotelevisión Española (RTVE) ha publicado las 14 canciones que competirán el próximo mes de enero en el Benidorm Fest, la preselección española de Eurovisión 2022, y ya se pueden escuchar los temas completos, que saldrán en las plataformas digitales a lo largo de la semana. Azúcar Moreno con 'Postureo'; Blanca Paloma con 'Secreto del agua'; Chanel con 'Slo Mo'; Gonzalo Hermida con 'Quién lo diría'; Javiera Mena con 'Culpa'; Luna Ki con 'Voy a morir', Marta Sango con 'Sigues en mi mente'; Rayden con 'Calle de la llorería'; Rigoberta Bandini con 'Ay mamá'; Sara Deop con 'Make you say'; Tanxugueiras con 'Terra'; Unique con 'Mejores'; Varry Brava con 'Raffaella' y Xeinn con 'Eco' son los 14 artistas que optan a representar a España en Eurovisión 2022.

Los 14 temas se pueden escuchar en el site del Benidorm Fest y en RTVE Play. Además, durante todo el día, varios programas de RTVE difundirán y analizarán estas propuestas de la mano de los artistas: desde Radio 3, 'Las mañanas de RNE', 'Mejor contigo', 'Corazón', '14 Horas' de RNE, 'Tarde lo que tarde', Telediarios, 'El ojo crítico', 'Gente despierta' y en los perfiles de redes sociales de RTVE. Entre los 14 artistas que optan a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión en Turín (Italia) se encuentran unas repetidoras, Azúcar Moreno, que de lograr el ticket, volverían a Eurovisión 32 años después de 'Bandido'. 'Postureo' es el nuevo tema que presentan. El dúo, formado por Encarna y Toñi Salazar, cuenta con un importante legado musical en nuestro país y son icónicas dentro de Eurovisión, tanto para la audiencia nacional como la internacional tanto por la innovación de la candidatura como por su quinto puesto con 'Bandido'. Aires de flamenco trae también Blanca Paloma, con su 'Secreto de agua'.

La ilicitana es escenógrafa y vestuarista de teatro, y desde hace poco se desenvuelve como artista. Su canción de Benidorm es la primera que edita en un estudio de grabación. El tema forma parte de la docuserie 'Lucía la Telaraña', de RTVE Play. Chanel, por su parte, es una actriz, bailarina y cantante nacida en Cuba y criada en España desde los cuatro años. Viene desde el mundo del teatro musical y trae 'Slo Mo' de la mano de un equipo de autores que han trabajado con Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey, o Nicki Minaj, entre otros. Gonzalo Hermida, que trae 'Quién lo diría', es un joven cantautor que ha publicado éxitos como compositor y/o productor con artistas como Malú, India Martínez, Sergio Dalma, Antonio José y Julia Medina, entre otros. En este último año ha conseguido lanzar su carrera como solista llenando teatros en nuestro país con su disco Iñífugo.

Electro, pop e indie

Javiera Mena llega con 'Culpa'. Icono del electro pop, cantante y compositora chilena residente en España, nominada a un Grammy Latino. Tiene seis discos en el mercado y ha colaborado con Julieta Venegas, Miss Cafeína, La casa Azul o el Guincho.

Luna Ki es una artista multidisciplinar que viene con 'Voy a morir', un tema de rock alternativo inspirado en el universo anime. Viene con el aval de sus éxitos anteriores como 'Septiembre', que supera los 17 millones de reproducciones en plataformas digitales. Medios como Billboard, Vogue o Metal se han hecho eco de su trabajo. Marta Sango alcanzó la fama a nivel nacional en 2018 en 'Operación Triunfo', en La 1. Actualmente, interpreta a Susana Romero en el musical 'La llamada' y está preparando su primer álbum, que saldrá en 2022. 'Sigues en mi mente' es la ochentera canción que presenta. Otro de los nombres grandes es Rayden, que viene con 'Calle de la Llorería'. Artista multidisciplinar, ha destacado a lo largo de su carrera musical por la habilidad de fusionar géneros musicales, su originalidad, y el toque lírico de sus letras, siempre definida por su género de origen: el rap. Ha colaborado con artistas como Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, o Bely Basarte. Ha publicado seis discos de estudio como solista que le han valido nominaciones a los premios EMAs de MTV y los Premios 40. Rigoberta Bandini es una de las artistas más polivalentes del panorama musical español. Actriz de doblaje, compositora y cantante, en 2020 arrasó y su single 'In Spain we call it soledad' se hizo viral en Spotify otorgándole más de 200.000 escuchas mensuales. Este año ha sido incluida en la lista de los 100 españoles más creativos de la revista Forbes dentro de la categoría de arte. 'Ay mamá' es su homenaje a las madres y a la lactancia.

Emergentes y en lenguas cooficiales

Sara Deop es una joven artista que participó con 13 años en La Voz Kids, donde fue finalista, y tiene dos canciones en el mercado. Detrás de su canción, 'Make you say', hay autores que han compuesto para artistas mundialmente conocidos como Dua Lipa, The Saturdays y Little Mix. Sabela, Olaia y Aida forman el grupo Tanxugueiras, y se definen como mujeres fuertes, valientes y empoderadas a través de su música folclórica gallega. Cantareiras de una nueva década, exponentes de una generación abierta a la evolución de las músicas de creación colectiva gallega. Han publicado 4 singles en 2021 y han pasado por más 100 escenarios del mundo acompañadas por sus panderetas. 'Terra' es su canción, que incluye una frase en todas las lenguas cooficiales de España. Es la primera vez que una canción en gallego opta a representar a España en Eurovisión.

Mat, Armand, Gio y Valen son Unique, una boyband que irrumpe con por ritmos latinos y urbanos. Con influencias de Michael Jackson y Juan Luis Guerra, sus productores han trabajado con David Bisbal, Juan Magán y Chenoa, entre otros. 'Mejores' es el tema que presentan. Varry Brava, por su parte, son unos habituales del panorama indie españo. Llevan 13 años en el mundo de la música, con 6 discos en el mercado. Han actuado en escenarios de toda España con su estilo pop electrónico desenfadado, con un espíritu de locura y optimismo. Sus influencias musicales se identifican con el pop español de los años 80. A Italia quieren llevar 'Raffaella', su homenaje a la mítica Raffaella Carrà, recientemente fallecida. Xeinn es un cantante madrileño de 23 años, graduado en Ciencias Políticas que empezó subiendo covers a su canal de YouTube, donde actualmente tiene 222.000 seguidores y más de 18 millones de reproducciones. Este año de forma independiente lanzó su primer álbum de estudio con 11 temas. Sus influencias son Justin Bieber, Post Malone y The Weeknd. 'Eco' es el nombre de su tema.