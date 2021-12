Esta edición de La isla de las tentaciones está dejando muchas sorpresas. El avance del programa del próximo miércoles mostró que Nico finalmente caerá en la tentación con Rosana. El exfutbolista ya había engañado a su pareja con otra de las solteras, Miriam, y ahora se dejará llevar con la mallorquina tal y como se puede ver en las imágenes. Pero parece que el novio de Gal·la no se decide y, ante la sorpresa de Sandra Barneda, pedirá una cita doble: «Me gustaría proponer tener una cita con las dos».

Gal·la ya pudo ver en su hoguera como Nico se había acostado con Miriam, una escena que ha sido muy comentada en redes sociales y que incluso provocó un ataque de risa entre sus compañeras por los movimientos que se apreciaban debajo de las sábanas. «Estoy más caliente que un termómetro», llegó a decir el joven. Eso sí, Rosana lejos de apartarse, decidió ir a por todas y, por lo que se ha visto del avance, parece que la técnica le ha funcionado.

¡Darío se entera del secreto de Sandra, pero su reacción la conoceremos próximamente! 🔥😱 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/U4XPpXQVhp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 15, 2021

Por su parte Darío vivió su noche más complicada. Sergio, uno de los solteros expulsados, antes de irse reveló que Sandra Férriz había sido infiel a su chico: «Dos semanas antes de entrar Sandra tuvo un desliz con un amigo mío. Acabó acostándose con él». Tras ver las imágenes del secreto, Darío se derrumbó completamente y sus compañeros también se quedaron totalmente helados. «Yo no esperaba que él se enterase de eso», aseguró la joven a la presentadora. Ahora que su secreto ha salido a la luz, parece que Férriz se dejará llevar más con los solteros de la villa.

En bucle hasta el próximo capítulo 🔥 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/7FCro2CHIe — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 15, 2021

Alejandro continúa muy nervioso por la actitud de Tania y no logra confiar en su chica. El concursante, además de preocuparse por Stiven, ahora considera que su novia tiene mucha complicidad con Zoe. Mientras que el novio de esta, Josué, no le dio importancia, Alejandro se desquició pensando y dando por hecho que sus novias finalmente van a tener algo más que una amistad. Álvaro y Rosario cada vez tienen más claro que su relación no va a continuar, y es que ambos ya han caído en la tentación en ambas villas. En el próximo programa ocurrirá algo totalmente inesperado: Álvaro recibirá la visita de su suegra en la República Dominicana.