Joaquín Prat ha estado casi dos semanas alejado de las pantallas tras haberse contagiado de la COVID-19. Este martes regresó a la televisión y quiso explicar a la audiencia de Cuatro al día cómo ha sido su experiencia con el virus. El presentador dio su duro testimonio y señaló la importancia de la vacunación. «Tengo la pauta completa de vacunación desde el mes de julio, y yo tenía la impresión a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, de que no me iba a contagiar…», comenzó en su discurso.

El periodista, que dio positivo el viernes 3 de diciembre en un control rutinario de Mediaset, ha pasado unos días, y sobre todo unas noches, muy complicados: «He estado jodido tres días, más bien, me atrevería a decir bien jodido, sobre todo por las noches». Eso sí, remarcó que si no hubiese recibido la pauta completa hubiese sido mucho peor: «He aprendido varios casos: yo no soy partidario de la vacunación obligatoria, pero sí he aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital».

Además, dedicó unas palabras a la personas que todavía no se han vacunado: «Yo me vacunaría… a mí la vacuna ha hecho que no vaya a un hospital o que no desarrolle una neumonía bilateral». Un día antes de dar positivo, el comunicador ya manifestó molestias en el cuello e incluso pidió disculpas a los espectadores porque tenía «la garganta tocada». Los protocolos sanitarios de la cadena han permitido que sus compañeros tanto de El programa de Ana Rosa como del magazine de Cuatro hayan podido continuar trabajando, ya que desde la empresa de comunicación se realizan pruebas periódicas para poder detectar de forma rápida si hay positivos entre la plantilla.