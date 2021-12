Nina, la niña mallorquina que ha conquistado a Edurne en 'Got Talent'

La mallorquina Nina Miró, de 10 años, y el catalán Asier Bautista, de 12, conquistaron este viernes a Edurne con su actuación en la semifinal de Got Talent España. A pesar de vivir en dos ciudades distintas, los dos bailarines se organizan para poder ensayar juntos cada semana. Los artistas, que ya sorprendieron al público durante las audiciones, demostraron su buena compenetración en un baile que emulaba la película Cisne Negro. A pesar de que la pareja se ha quedado a las puertas de la final, Edurne aseguró que «son de los mejores que han pasado por el programa, incluso mejor que muchos adultos».

La cantante disfrutó tanto con la actuación de los jóvenes, que incluso se enfrentó a Risto Mejide por sus críticas a los bailarines. El miembro del jurado fue muy duro en su valoración: «Como yo no soy un experto en la materia, también por respeto a su nivel, lo único que puedo decir es si me emociona o no me emociona. Y obviamente no me emociona desde que vinieron en audiciones y no me ha emocionado hoy tampoco». Eso sí, quiso quitar hierro a sus palabras y aclaró a Nina y Asier que era una opinión subjetiva: «No es una valoración técnica, por lo tanto lo tenéis que tomar como la opinión de un tipo que pasa por ahí».

Al escuchar a su compañero, Edurne no pudo evitar sacar la cara por los dos jóvenes: «Es que me da mucha rabia. Porque no es justo para ellos. Me parece muy injusto porque se les ve súper disciplinados, han trabajado un montón, la posición... Ella ha estado media hora dando vueltas y que no valores todo eso…». Dani Martínez, el tercer miembro del jurado, intentó destensar la situación y también alabó a los concursantes: «Elegancia, clase, trabajazo y encima algo más increíble: aguantar las críticas con una sonrisa y como unos profesionales».