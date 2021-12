Massiel carga contra Jorge Javier: «Tú has sido un gran maltratador de la gente»

Jorge Javier Vázquez se enfrenta una semana más a una nueva polémica. El presentador fue duramente atacado por Massiel durante su entrevista en el programa Sábado deluxe. La cantante y el periodista, que se conocen desde hace muchos años, vivieron un fuerte enfrentamiento mientras comentaban el nuevo trabajo de Miguel Bosé. Massiel explicó que había leído el libro de artista, El hijo del Capitán Trueno, y que le había gustaba mucho. El catalán, que ya ha criticado públicamente al músico en más de una ocasión, aseguró que su comportamiento no era el correcto: «La gente de la editorial ha acabado hasta el moño de él por su carácter. No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé».

En ese momento, Massiel quiso defender a su amigo y cargó contra el periodista: «Tú has sido un gran maltratador de la gente». Jorge Javier, visiblemente molesto, se encaró a su invitada y le reprochó sus palabras: «Oye Massiel por ahí no vayamos». La cantante, lejos de callarse, continuó con su argumento y aseguró que, aunque se respeten, en ocasiones tiene un carácter complicado: «Que a mi me quieras, que nos respetemos, no quiere decir que de vez en cuando tú tengas un lado tremendo. Porque tú tienes lo tuyo».

«Me pones en una situación que no me merezco, tal y como tú y yo nos conocemos. Me parece muy injusto. Yo podré tener prontos, pero a mi bajo ningún concepto se me puede llamar maltratador. Jamás. No ha salido ni una persona ni va a salir», sentenció Jorge Javier. Por su parte la cantante intentó rectificar sus polémicas palabras y finalmente matizó que era una 'formar de hablar': «Es solo una cosa dialéctica, no quiere decir que seas un maltratador».

Al margen de la discusión, durante su entrevista Massiel habló sobre uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su hijo. La artista explicó que en el año 1977 tuvo que viajar hasta Londres para poder registrar a Aitor Carlos como hijo de Carlos Zayas, ya que en España no podía hacerse sin estar casada: «Aquí habría sido madre soltera y Luis Recatero podría haber reclamado su paternidad por estar casado conmigo a ojos de la iglesia». La madrileña indicó, además, que trasladarse hasta allí para dar a luz fue muy caro y por este motivo decidió vender a una conocida revista de la época las fotografías de su hijo recién nacido.