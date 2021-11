La noche del lunes fue muy emotiva para los concursantes de MasterChef Celebrity 6, ya que se dio a conocer quién fue la última persona expulsada y quiénes serán los cuatro finalistas de la presente edición. Carmina Barrios, Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal se vieron las caras por última vez como aspirantes del programa de televisión de La 1 de TVE. La emocionante velada contó también con el inesperado regreso de Verónica Forqué después de que perdiera los nervios en la prueba de exteriores de la pasada semana, rodada en Tenerife, y decidiera irse del concurso.

La actriz, ganadora de cuatro premios Goya, quiso ser «coherente» y volvió a los platós de Televisión Española para anunciar su definitiva renuncia como concursante. «Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo ‘necesitas parar’», explicaba Forqué ante las cámaras y el jurado del programa. Sin embargo, la actriz prometió que estaría en la gran final del próximo 29 de noviembre para apoyar a sus hasta ahora compañeros de programa.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

En esa final que presentarán Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera no estará la también actriz Carmina Barrios, quien no superó la final de este viernes. Los dos primeros finalistas, Juanma Castaño y Miki Nadal, se conocieron en la prueba de exteriores, mientras que Carmina Barrios, Belén López, David Bustamante se jugaron el pase en una prueba de eliminación con el chef Ricard Martínez. Por lo tanto, en la gran final de la sexta edición de MasterChef Celebrity se disputarán la victoria Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal.