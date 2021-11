El programa de televisión de Warner Bros. ITVP y Mediaset España First dates, en sus años de emisión, ha contado con numerosas personas que han llamado significativamente la atención. Una de las más recientes es Laia, una joven que antes de conocer a su posible pareja dejó claro que tiene una serie de ‘normas’ que suscitan, cuanto menos, controversia. Tanto la cuenta oficial del conocido programa de televisión que se emite en Cuatro como la de la productora Warner Bros. ITVP ya dejaron ver la tarde del jueves antes de que empezara la emisión que podía haber debate sobre una de las participantes.

«Yo soy un poco celosilla», empezaba diciendo la joven, quien no dudó en desvelar que tiene unas ‘normas’ «por así decirlo» que explica antes de empezar una relación «para que después no se asuste». Por ejemplo, «si yo le pido [a su pareja] que me deje ver su móvil me lo va a dejar ver, porque si me dice ‘no’ es por algo». Para Laia «es importante que un chico me demuestre que puedo confiar en él». Asimismo, reconoció que si su pareja quiere ver su móvil «lo puede ver». Más allá del asombro del camarero que en ese momento estaba en la barra, Lidia Torrent, quien presentaba a Laia, comenzó el debate sobre si en una relación «¿no hay una parcela de intimidad que hay que respetar?».

¿Qué harías si la persona que te gusta te dijera que, para poder estar juntos, tuvieses que dejarle mirar tu móvil siempre que quisiera? 🤔



Laia: "Yo también sé reflexionar. Soy persona" 👍



Igual a Raúl las normas de Laia le parecen un poco de traca, ¿no? 😬 #FirstDates18N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/9zrC0bzMCB — First Dates (@firstdates_tv) November 18, 2021

Pese a sus celos, Laia reconoció que puede «reflexionar» y cambiar de parecer. Como ejemplo puso una de las ‘normas’ que tenía y ya no tiene. Por lo que contaba a las cámaras de First Dates, les pedía a sus parejas que dejaran de seguir en redes sociales «a las chicas con las que han tenido algo». Sin embargo, hablando con un chico «me hizo pensar» que «habían formado parte de su vida», lo que le llevó a desterrar esa norma. Pero su cita del jueves estaba advertida: «Yo aviso».