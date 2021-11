Rosana y Nico intiman en el jacuzzi y Alberto tiene su primera cita con Gal·la

Rosana cada vez está más cerca de Nico. El exfutbolista, que busca poner a prueba su relación con Gal·la en La isla de las tentaciones, protagonizó este miércoles un íntimo momento con la mallorquina en el jacuzzi de la villa. «De normal te vas mucho antes a dormir y hoy estás aguantando. Eres peligrosa. A las tres estás en mi habitación», bromeó Nico ante las risas de sus compañeros. Tan grande fue el acercamiento que tuvieron los jóvenes que incluso hicieron sonar la luz de la tentación en la casa de las chicas. «Después de los primeros acercamientos con Rosana me la he comido con los ojos. La tensión sexual no resuelta en verdad a mí me gusta», confesó el novio de Gal·la.

Y precisamente Gal·la tuvo su primera cita con el otro mallorquín del programa, Alberto Pareja. La joven fue muy clara con el jardinero: «Yo lo que quiero saber es si de verdad has venido aquí a conquistarme». «Por supuesto. Me atraes físicamente y me pareces un bombón de niña, la verdad», contestó él. Alberto prefirió tener estar primera cita con Gal·la en vez de con Rosario, un gesto que la participante ha valorado: «Pienso que eres un chico con el que me puedo poner a prueba de verdad. Creo que no estás buscando a otras chicas y veo que estás más pendiente de mí y eso me gusta. He elegido bien». Aunque con sus palabras Gal·la ha mostrado cierto interés por Alberto, lo cierto es que por el momento está muy alejada de sus compañeros ya que no logra superar los acercamientos de Nico con las tentadoras.

Otra de las parejas que está dejando más momentazos es la formada por Zoe y Josué. En este último programa tuvo lugar la primera hoguera donde los participantes pudieron ver cómo actúan sus parejas cuando ellos no están delante. Zoe ya se esperaba que su novio fuese muy cercano con las chicas, pero las imágenes superaron todas sus expectativas: «Quiero una 'hoguera de confrontación', Sandra. Me quiero ir. Le he prometido a mi familia que no lo iba a pasar mal. Y él me está faltando el respeto. Porque yo estoy fatal pensando en él todo el rato. Me he sentido mal hasta por bailar y ser yo misma. Yo me voy de aquí. Yo no estoy siendo yo. No quiero ver esto más», dijo visiblemente nerviosa.

Gal·la, de Nico: "No me preocupa, la verdad. Supongo que lo del beso en el cuello será un juego" ¿Creéis que Nico solo está "jugando"? 🔄 ¿Jugando? ¡Ja!

Tania, por su parte, también vivió una complicada hoguera. La modelo se ha llevado una gran decepción con Alejandro e incluso le han surgido dudas sobre su compromiso. La joven no pudo evitar enfadarse al escuchar los comentarios que Alejandro hacía sobre ella a sus compañeros: «Es una cría. ¿Hacer ese tipo de juegos? Con cara de 'pornógrafa'. Pone cara de morbosa. Porque esa cara la pone cuando está conmigo en la cama. Solo la conozco yo en la intimidad. Esa cara es de cuando hacemos el amor. Esa de morbo con los ojos cerrados». «Estoy muy decepcionada y dudo de si es el hombre que yo quiero tener en mi vida. No me lo creo», indicó la participante.