Ana Rosa Quintana sorprende a Sonsoles Ónega en 'Ya son las ocho'

El estreno este lunes del programa Ya son las ocho en Telecinco tuvo una sorpresa inesperada: la visita de Ana Rosa Quintana. La periodista, que hace tan solo dos semanas anunció que sufre cáncer de mama, quiso sorprender a Sonsoles Ónega en su nueva aventura. Nada más empezar la emisión, la presentadora mandó un mensaje a su amiga: «Hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía, así que hoy el programa va dedicado a ti».

Minutos más tarde el colaborador Miguel Ángel Nicolás pidió a Sonsoles que le acompañase: «Has empezado el programa mandando un mensaje a una persona que nosotros queremos mucho, y esa persona ha venido hoy». La comunicadora no pudo contener las lágrimas y se fundió en un sentido abrazo con su 'jefa', ya que tanto Ya es Mediodía como Ya son las ocho son programas producidos por la productora de Ana Rosa. «Suerte, sois maravillosos, siempre vengo, que tengáis mucha suerte, eres maravillosa y te va a ir muy bien», indicó Quintana. «Gracias, te echamos de menos todo el rato», le aseguró Ónega.

Sonsoles, visiblemente emocionada, agradeció la visita de su amiga: «No me lo imaginaba eh, me ha emocionado mucho, ver a Ana aquí, su bendición necesaria para que las cosas funcionen. Antes decíamos que Omar Montes era el número uno, ella es el número uno». Este mismo fin de semana también se pudo ver a la veterana comunicadora en compañía, precisamente, de Omar Montes. Los dos han presentado el documental que narra la complicada vida del artista y que ya se puede ver en Amazon Prime Video y Mitele Plus.

Ana Rosa Quintana aparece en plató, tras haberse retirado temporalmente de las cámaras, para apoyar a Sonsoles Ónega en el estreno de #YaSonLasOcho. Bravas @anarosaq @sonsolesonega 💓 pic.twitter.com/tIkvJUYaG8 — Diego ⭐️ (@diegobferrandez) November 15, 2021

Ya son las ocho es la nueva apuesta de Telecinco para competir con Pasapalabra. El programa presentado por Roberto Leal no tiene competencia y lidera día tras día la franja de 20:00 a 21:00 horas, unos resultados que también se ven reflejados en los informativos y que preocupan y mucho a Mediaset. En esta primera emisión, el programa de Ónega registró un 12.8% de cuota y 1.647.000 espectadores, mientras que Leal tuvo un promedio de 22.1% y 2.761.000 televidentes: casi 10 puntos más y un millón de espectadores por encima de su nuevo rival.