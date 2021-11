MasterChef Celebrity 6 vivió este lunes un inesperado abandono. Verónica Forqué perdió los nervios en la prueba de exteriores, rodada en Tenerife, y decidió irse del concurso. La actriz debía seguir las órdenes de Juanma Castaño, al que le tocó ser líder de los dos equipos, pero desde el primer momento ya demostró que no tenía ganas de trabajar en grupo: «A veces tengo que estar muy serena porque no es fácil, a veces son agotadores», criticó. El periodista deportivo vivió con gran tensión este reto, ya que no fue nada fácil dirigir a todos los participantes.

Verónica, lejos de ayudar, comenzó a discutir con su compañera Belén López: «No me llames mi amor. Belén, tú no me has visto enfadada y no me vas a ver. Mi paciencia tiene un límite». El momento más peligroso llegó cuando Forqué trató de abrir la olla exprés en mitad de la cocción: «No es la bomba atómica», dijo visiblemente nerviosa. Aunque al final de la prueba parecía que había llegado la paz a las cocinas, nada más lejos de la realidad.

Nada más llegar al plató, Pepe Rodríguez puso a los aspirantes un mensaje de voz que le había mandado la madrileña: «Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena». El miembro del jurado mandó todo su apoyo a la concursante e indicó que la esperaban para el próximo programa.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Al escuchar estas palabras Juanma intervino en tono de broma y señaló que, si tardaba más de una semana, no pasaba nada: «Que se recupere tranquila». Precisamente el periodista y Miki Nadal se enfrentaban a la expulsión de esta semana, pero finalmente el jurado decidió que ningún aspirante abandonara el programa tras el comunicado de Forqué. De este modo Carmina Barrios, David Bustamante, Belén López, Juanma Castaño y Miki Nadal se convierten en los semifinalistas de la sexta edición de MasterChef Celebrity.