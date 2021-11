Este miércoles, mucho antes de lo esperado, se estrenó la cuarta temporada de La isla de las tentaciones. El programa, presentado por Sandra Barneda, ha regresado a las pantallas con una gran presencia balear entre los tentadores. Los solteros Alberto Pareja y Rosana Martínez son de Mallorca, mientras que Iván Alcaraz es de Ibiza. Aunque los tres han tenido cierto protagonismo en esta primera entrega, el joven que más ha llamado la atención a las participantes ha sido el jugador del Constància, Alberto.

Pero primero pongámonos en situación. Cinco parejas han vuelto a desembarcar en la República Dominicana para poner a prueba sus relaciones: mientras que los novios se alojan en Villa Playa, las chicas vivirán en Villa Paraíso. Las parejas en cuestión son: Zoe y Josué, que se conocieron en Mujeres y hombre y viceversa y llevan seis meses juntos; Sandra y Darío, que quieren resolver sus problemas de confianza tras año y medio en pareja; Rosario y Álvaro, que aunque llevan cuatro años su relación ha sido un «bucle de infidelidades»; Gal·la y Nico, que prometen ser una de las revelaciones de este año; y Alejandro y Tania, que a pesar de estar prometidos, el mister España no se termina de fiar de la joven.

El momento de los tentadores baleares llegó en las presentaciones, eso sí las de los dos chicos tuvieron un nexo común, encontrar el amor. «Me llamo Alberto, tengo 26 años y soy jardinero. Soy todo un picaflor pero tengo ganas de enamorarme», indicó Pareja. Por su parte, el ibicenco encandiló a las chicas con sus palabras: «Me llamo Iván, tengo 29 años y soy de Ibiza. Me encantan las mujeres pero he venido aquí a enamorarme. ¿Para qué? Para darle una alegría a mi madre». Pero Rosana fue la que más sorprendió a los habitantes de las villas: «Soy Rosana y tengo 24 añitos. Le pedí al universo venir a la Isla de las tentaciones, y aquí estoy. Llevo un año entrenando muy duro en el gym para tener este buri así de firme, y lo he conseguido». Unas declaraciones que provocaron un pequeño enfrentamiento con Zoe, que aseguraba que el suyo «era mejor».

Tras ser rechazado por Miriam, Nico tendrá su cita con Rosana.

A la hora de escoger las citas, comenzaron los primeros enfrentamientos. Gal·la y Rosario tenían clara su elección: Alberto. El mallorquín se vio obligado a escoger entre las dos jóvenes: «Quiero tener la cita con Gal·la para conocerla un poco mejor». Nico no pudo evitar criticar la decisión de su novia: «Has dicho que era el que más te atraía físicamente, luego lo digo yo y me dices…». Con los chicos pasó algo parecido, y es que Darío y Nico coincidieron a la hora de escoger soltera: Miriam. La tentadora se decantó por Darío y Nico decidió entonces tener su cita con Rosana.