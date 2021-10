Christofer y Gonzalo Montoya protagonizaron este miércoles el 'círculo de fuego' más tenso de toda la edición. Los examigos rompieron definitivamente su relación tras los ataques continuos del andaluz al novio de Fani.

«Para él soy un pelele. Para mí él es un payaso que intenta hacer la gracia pero no la hace. En vez de reírse con la gente, se ríe de ella. Me hubiese encantado tener una relación con Gonzalo porque fue un apoyo. Pero si tan amigo te consideras mío, tendrás que respetar lo que yo decida», explicó Christofer a Sandra Barneda minutos antes del reencuentro.

Nada más llegar al círculo, el exnovio de Susana soltó la primera puya al participante: «Buen peluquero, no se te notan los cuernos». Pero esto no fue todo, Gonzalo intentó explicar al chileno su actitud sin mucho éxito: «Lo que me molesta es que después de todo lo que has podido pasar, cómo sigues con esta persona. No entiendo qué te aporta. No sé cómo permites que tu pareja diga en la villa que no está enamorada de ti. Luchas y luchas pero siempre te llevas un revés».

Christofer, por su parte, le dijo que no se metiese en su relación y que no entendía esa obsesión: «Vives por y para mi relación. ¡Hazte una novia, que estás muy solo! ¡Vive tu vida!».

Harto de la actitud de su compañero, Christofer decidió que Gonzalo tenía que abandonar el programa: «No merece una segunda oportunidad». Una expulsión que ha sido muy aplaudida en redes:

La cara de Sandra viendo como Gonzalo no puede evitar hacer el ridículo ni en el momento de irse me representa

Sandra: Gonzalo me gustaría saber por qué te molesta tanto que Christopher haya vuelto con Fani cuando tú después de la isla querías volver con Susana

Sandra: ¿Gonzalo todos los amigos que tienes hacen lo que tú crees que se debe hacer en la vida?

Pero este no fue el único 'círculo de fuego' de la noche: Lester y Christian también se vieron las caras tras los ataques del ex de Melody a Patry. «Estoy muy decepcionado con él. Le consideraba mi amigo. Al principio es cierto que hubo un tonteo y yo no estaba con ella. Ella tuvo la oportunidad de hacer lo que quiso en su momento y no lo hizo», aclaró Lester a Sandra.

A pesar de las explicaciones de Christian, el canario tampoco dio una segunda oportunidad al concursante: «No te perdono el daño que le hiciste a Patry, la he visto llorando y a mi novia no la toca nadie. Tú y yo hemos dejado de ser amigos».

El programa terminó con uno de los momentos más esperados: la 'hoguera de confrontación' de Lucía e Isaac. Antes de reencontrarse con la joven, ‘Lobo’ explicó que llegó a República Dominicana muy seguro de su relación, pero que si se ha sentido atraído por Bela es porque no estaba realmente enamorado.

«¿Tú sabes cuál es el último recuerdo que yo tengo de La isla de las tentaciones? Tú llorando cuando yo me iba y diciendo que Manuel no merecía a una mujer como yo. ¿Tú te mereces a una mujer como yo? Eres un cerdo», le espetó la gaditana. Para ver cómo termina esta 'hoguera de confrontación', tendremos que esperar a la próxima semana...