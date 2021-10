Adara Molinero, que es concursante oficial de Secret Story desde hace una semana, recibió este jueves una llamada muy especial: la de su exnovio Rodri Fuertes. La concursante se ha acordado mucho del madrileño dentro de la casa e incluso se ha planteado si sería posible una reconciliación con él.

«Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces. Vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho», explicó el joven a Jorge Javier.

Eso sí, Rodri quiso mandar un mensaje de ánimo a la modelo ya que todavía le tiene cariño: «Lo primero de todo es que está todo perfecto y no tienes que preocuparte por eso. No me gusta hablar de nosotros pero no puedes estar mal. Tienes que estar feliz, contenta. Hemos vivido un montón de cosas buenas, otras no tanto, pero lo hemos vivido y es importante».

Adara, rota en su conversación con Rodri #SecretGala4 pic.twitter.com/XhEK0k6RpP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 7, 2021

«Discúlpame porque hable de ti. Es que es muy difícil para mí. Aunque no estemos juntos, pienso mucho en ti y te quiero mucho, a pesar de la situación. Te quiero muchísimo. Tenía la necesidad de decírtelo», le contestó Adara visiblemente emocionada.

La ganadora de GH VIP 7 explicó al presentador que ella quiere «construir una familia, vivir con esa persona, más adelante tener otro hijo...». «Yo notaba que él no estaba preparado. Yo lo quiero todo porque quiero con todo. Cuando quiero a alguien no hay medias tintas y me gustaría que conmigo fueran igual», añadía entre lágrimas.

Por su parte, Fiama se convirtió este jueves en la última expulsada de Secret Story y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche: su reencuentro en plató con Sofía Cristo. «Con ella me llevo muy bien, no sé en qué punto está ella ni yo en cuanto a relaciones», indicó la exconcursante de La isla de las tentaciones.

Sofía: "Tengo una casa muy apañada y muy cerca"

Fiama: "¿Y la cama qué tal es?"

Sofía: "1,80" #SecretGala4 pic.twitter.com/vS23zfh3jx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 7, 2021

«No pensaba que ibas a salir, por eso voy en chándal», bromeó la hija de Bárbara Rey. La DJ aprovechó la ocasión para aclarar que está soltera y que no tiene a ninguna persona especial: «Tenía algo especial pero la conclusión que he sacado es que no puedes tener una persona especial si no eres especial para ella». «Estás de tonta Misofi... estás con el pavo subido», aseguró Jorge Javier entre risas.

Cristina Porta, que se enfrentaba a Fiama en la expulsión, podrá disfrutar una semana más de su estancia en la casa acompañada. La periodista y su compañero Luca Onestini, que ya protagonizaron hace unos días un apasionado beso, cada vez están más unidos.

Luca: "He conocido a una persona especial, una chica real, una amiga sincera, una compañera de viaje increíble y por estas razones espero que te quedes aquí conmigo" #SecretGala4 pic.twitter.com/9M8gmXvaNP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 7, 2021

Es más, el hermano de Gianmarco dedicó a la comunicadora unas bonitas palabras antes de su posible expulsión: «A ti te diría que he conocido una persona especial. Una chica real. Una amiga sincera. Una compañera de viaje increíble. Por todas estas razones espero que mi compañera se quede hasta que la audiencia quiera. Esta experiencia va a cambiar tu vida para bien y espero que empieces a ser feliz de verdad. Espero que tenga que ayudarte a seleccionar tus vestidos en el armario».