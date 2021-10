La expulsión de Yotuel de 'MasterChef Celebrity 6' indigna a la audiencia

Yotuel se convirtió este lunes en el cuarto expulsado de MasterChef Celebrity 6. El cantante no logró convencer a los jueces con su postre y terminó diciendo adiós al programa ante la incredulidad de sus compañeros.

David Bustamante, visiblemente afectado, bajó rápidamente de la galería para fundirse en un sentido abrazo con su compañero: «Eres mi hermano. No me pienso separar de ti». Y es que al principio de la noche, en una prueba por parejas, Yotuel y Bustamante fueron los mejor valorados, hecho que hizo aún más sorprendente su expulsión.

Las compañeras del cubano en la prueba de expulsión, Victoria Abril y Terelu Campos, no pudieron ocultar su asombro al conocer que el artista abandonada el concurso. «¿Estáis locos? Es de los mejores», replicó la actriz al jurado.

Hoy @Yotuel007 abandona las cocinas de #MCCelebrity y deja a todos sus compañeros completamente sorprendidos. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Ya0IlHVgGO — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

«En la vida todo pasa por algo. El esfuerzo y la perseverancia triunfan, te lo digo yo, que vengo del Metro. No pasa nada, seguimos adelante», reflexionó Yotuel en la entrevista con Pepe Rodríguez.

Los usuarios en redes sociales han criticado la decisión del programa y consideran que la expulsión ha sido «injusta» porque el postre del cantante era mejor que el de sus contrincantes.

La porquería que ha presentado Victoria Abril y el arroz crudo de Terelu están mucho mejor que el plato de Yotuel? PERO ESTAMOS LOCOS O QUÉ PUTAS?!? #MCCelebrity pic.twitter.com/3ooeDfAGMW — deadbirds (@_deadbirds_) October 4, 2021

Victoria Abril a punto de irse // Eliminan a Yotuel.#MCCelebrity pic.twitter.com/Cx5w9a5pEh — Ana 🦂 (@Anita_escorpio) October 4, 2021

EL TONGAZO SE HA NOTAO O SI ESO LO DEJAMOS PARA LA PRÓXIMA? #MCCelebrity — Elyinyelyan (@Elyinyelyan1) October 4, 2021

Yo cuando empecé a ver el programa está noche // Yo cuando terminó y el expulsado es Yotuel. 😔#MCCelebrity pic.twitter.com/Man2YmnfVb — Gisselle (@hellogiss) October 4, 2021

Las dos expulsiones que más le ha dolido a español y más nos rompió el corazón #MCCelebrity pic.twitter.com/Tu7PIUYIpl — Mari Carmen🦋🦋 (@maricarmenkay27) October 4, 2021

Acaban de echar de @MasterChef_es a Yotuel porque venden más titulares Verónica Abril y Terelu. Se han cargado a uno de los mejores concursantes de esta edición. Y Verónica Forqué sigue jugando... No entiendo nada. #MCCelebrity — Gonzalo Castro San José (@GonzaloCastroTV) October 4, 2021

Por su parte, Terelu Campos vive sus horas más bajas en el talent culinario: su postre no cumplió las expectativas de los jueces y Jordi Cruz se lo hizo saber. Además, la colaboradora de Viva la vida protagonizó un pequeño enfrentamiento con Victoria Abril en la prueba de exteriores, que terminó con Terelu Campos llorando de impotencia.

«Me quiero ir. Ha sido un desastre. Qué vergüenza. He sentido impotencia, era todo caótico, me he agobiado mucho», llegó a decir la presentadora.

¿Quién crees que tiene razón?



RT Terelu Campos



FAV Victoria Abril#MCCelebrity pic.twitter.com/jpFCHigQxw — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Otro de los momentos más destacados fue el despegue de Belén López. La actriz preparó una Pavlova que conquistó a los jueces: «El merengue está buenísimo. Es un postre espectacular», aseguró Rodríguez. La aspirante aprovechó la buena valoración para recordar emocionada a sus padres, que «aunque ya no están, van conmigo siempre».