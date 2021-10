Adara Molinero se ha convertido este jueves en concursante de pleno derecho de Secret Story, la casa de los secretos. La madrileña sustituirá de este modo a Sofía Cristo, expulsada disciplinariamente el martes por agredir a su compañero Miguel Frigenti.

Precisamente el colaborador ha sido el expulsado de esta última gala. El periodista se enfrentaba a Sandra Pica y la audiencia, tras un reñido duelo, decidió que finalmente el joven abandonase la casa.

«Salgo de aquí más seguro de mi mismo, he sido muy feliz, no he hecho nada con mala intención. Se que mis formas me juegan malas pasadas. Tenía la necesidad de que la gente me conociera y espero que hayan disfrutado con mi concurso», aseguró Frigenti en la sala de expulsión. Cristina Porta, íntima amiga de Miguel en el concurso, no pudo evitar derrumbarse al conocer la noticia.

¡Adara, nueva concursante oficial de Secret Story!

Por su parte, Sofía Cristo aprovechó el programa de este jueves para pedir disculpas a los familiares de Frigenti y a la audiencia por su actitud: «Fue un comportamiento vergonzoso y estoy muy arrepentida».

«Espero que la gente me perdone. En un momento de tensión a todo el mundo se le puede ir la cabeza. Estoy arrepentida y me gustaría que se me diera una segunda oportunidad para demostrar que puedo estar a la altura de los espectadores y sobre todo de mí misma que estoy muy decepcionada», indicó la hija de Bárbara Rey visiblemente afectada.

Además, quiso dedicar unas palabras a Carlos Sobera, encargado de comunicarle su expulsión el pasado martes: «Quiero pedir perdón a Carlos Sobera porque no supe frenarme cuando él me pedía que yo lo hiciera. Creo que le hice muy difícil el final del programa y le tengo mucho cariño y admiración».

Miguel acepta las disculpas de Sofía.

De todas formas, Jorge Javier Vázquez se ha visto en la obligación de dar a los concursantes un toque de atención. «En las últimas horas habéis protagonizado unos hechos que, siento decirlo, calificaría de lamentables. Claro que se puede discutir, incluso airadamente, pero sabéis que hay unos límites que no se pueden superar», señaló el presentador.