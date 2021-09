Fani Carbajo ha vuelto a caer en la tentación. En el programa de este miércoles la pareja de Christofer se ha dejado llevar y ha acabado besándose con Julián, su 'cuenta pendiente', en la piscina. Todo comenzó cuando los habitantes de Villa Playa celebraban precisamente el cumpleaños de Fani y Julián apareció con un ramo de flores para ella.

La madrileña reconocía al empresario que había pasado de odiarle a quererle y, una vez en el agua, no pudieron evitar darse un beso. «En la fiesta he dicho que me iban a matar porque me estaba dejando llevar, porque me lo estoy pasando muy bien, porque estoy pensando en mí y no en nadie», confesaba Fani a las cámaras.

Pero todo se comenzó a complicar cuando la participante se dio cuenta del error que había cometido: «La he cagado, he besado a un chico que no es mi novio y pensar en Christofer, por dentro me mata». Por su parte, Marta Peñate atacó duramente a Julián, que se vio sobrepasado por la situación: «Te has cargado a Christofer», le reprochó la canaria.

¡Fani vuelve a caer en la tentación! 🔥#LaUltimaTentacion3 pic.twitter.com/JX1scqxzqq — La Última Tentación (@idelatentacion) September 29, 2021

Finalmente, Fani optó por pedir una 'hoguera de confrontación' con su novio para explicarle lo ocurrido y hacerse responsable de sus actos, una actitud muy distinta a la que mostró en La isla de las tentaciones. La próxima semana se podrá ver cómo termina este encuentro y si la pareja logra superar este bache.

Intercambio de villas

El programa comenzaba con una propuesta para los habitante de Villa Luna: elegir qué tres habitantes se trasladarían a Villa Playa. Aunque todos se pensaban que con este cambio podrían ver a sus parejas, nada más lejos de la realidad: esta elección supone el intercambio de uno de la pareja por otro.

De este modo, Alejandro, Patry y Lucia vivirán a partir de ahora la experiencia en Villa Playa acompañados de 'cuentas pendientes' como Pablo, Marta, Marina o Manuel. Por su parte, Mayka, Lester e Isaac compartirán villa con Christofer y Roberto.

📹 Cristian y Bela llegan a Villa Playa y Lucía comienza repartiendo zascas 😱 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/pfAvJcrA4r — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

Además, Villa Playa recibió a otros dos nuevos inquilinos: Bela, que asegura que Isaac ha sido infiel a Lucía con ella, y Cristian, que ha estado relacionado tanto con Andrea como con Lucía.

Gonzalo se sincera

Gonzalo Montoya ha reconocido que volver a La Última Tentación le ha servido para desahogarse y afrontar el pasado: «El hecho de volver a estar donde ocurrió todo con Susana y afrontar los miedos del pasado ha sido la ayuda que necesitaba. Estoy desahogado».

📹 Gonzalo llora desconsolado al recordar a Susana 🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/v8SZPHQPzw — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

«Estoy contento porque me hacía falta sentir este tipo de cosas. Necesito saber que estoy bien, que estoy sano», confesaba a Sandra Barneda visiblemente emocionado. «Gonzalo, puede que hayas encontrado tu verdadero asunto pendiente en La Última Tentación, que es contigo mismo y con el amor», reflexionaba la presentadora.