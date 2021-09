Sofía Cristo ha sido expulsada disciplinariamente este martes de Secret Story tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Miguel Frigenti. La hija de Bárbara Rey y el colaborador se enzarzaron en una discusión que pasó de los insultos a las agresiones físicas.

Todo comenzó con un vídeo sobre las estrategias de nominación en el que aparecían Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta. Aunque los tres participantes no llegaban a ningún acuerdo, las imágenes indignaron a sus compañeros y en especial a Sofía.

La DJ, que ya había demostrado en más de una ocasión su mala relación con Miguel, comenzó a atacar al comunicador y en un momento dado se abalanzó sobre él ante la sorpresa del resto de habitantes de la casa.

Tras evaluar lo sucedido, el presentador del programa, Carlos Sobera, criticó la actitud de los participantes y en concreto la de Sofía: «Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios, y yo creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía».

Carlos Sobera, a Sofía: "Hay cosas que suponen traspasar la línea. La organización no tiene más remedio que expulsarte" #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/9L6hLplGHd — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

Sofía reconoció su error y comunicó que había pedido abandonar el programa. «No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte», le interrumpió el vasco. «Lo único que quiero pediros a todos es que tenemos que dar ejemplo a los demás. El de hoy no ha sido nada gratificante. A partir de ahora, a aprender de los errores y mejorar nuestro comportamiento», concluyó el presentador.