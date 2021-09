Vanesa Romero, Victoria Abril y Julian Iantzi han sido los protagonistas del último programa de MasterChef Celebrity 6. La actriz de La que se avecina, que se ha visto superada por el alto nivel de las pruebas de esta edición, se convirtió este lunes en la tercera expulsada.

«¿Y ahora qué? ¿Cuando vuelvas a casa vas a volver a comer pescado?», le preguntaba Pepe Rodríguez en la sala de expulsiones. «Pescado creo que por una temporada no, yo creo que en mi casa me van a recibir con carne, pasta y otro tipo de cosas. Porque, madre mía», bromeaba Romero, que no consiguió dominar este alimento en la prueba de eliminación.

Eso sí, la valenciana se mostró muy agradecida con el programa de La 1, aunque aseguró que ha sido una experiencia dura: «Yo soy una persona muy perfeccionista y el hecho de enfrentarte a que verdaderamente no sabes hacer los platos saca a relucir tus verdaderas limitaciones».

Pero si algo ha valorado positivamente de su paso por el formato culinario, ha sido el apoyo de sus compañeros: «Yo salía de cada grabación diciendo madre mía qué barbaridad, y entre todos nos dábamos un calor que nos ayudaba a seguir adelante».

Vanesa Romero abandona las cocinas de #MasterChef Celebrity 6 al no superar el enorme reto de @chefdelmar. ¡Te queremos muchísimo aspirante, gracias por formar parte de nuestra familia! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/LkLiVMRZyE — MasterChef (@MasterChef_es) September 27, 2021

Por su parte, Victoria Abril volvió a sorprender a la audiencia, pero esta vez de forma negativa. Aunque la semana pasada mostró una actitud ejemplar como capitana en la prueba de exteriores, su comportamiento de este lunes (bajo las órdenes de Eduardo Navarrete), fue muy criticado por sus compañeros.

Incluso Rodríguez tuvo que llamar la atención a la aspirante: «¿Qué te pasa Victoria? Te veo, tensa y nerviosa. Algo no está saliendo bien no me gusta». Y es que, tal y como indicó el juez, la artista «tiene que aprender a ser mejor soldado y no mandar todo el tiempo».

«A Victoria cuando tú le das una orden se le ve en la cara que no le viene nada bien. Entonces, hay que pensar que para mi es una situación muy complicada porque todas tienen un carácter tremendo. Cualquier día se dan la vuelta, me pegan un bocado y acaban liderando ellas», declaró Navarrete en los totales.

"Que vaya todo por mi madre, ella me pidió que siguiera y voy a cocinar para ella" @JulianIantzi1 https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/8NJ1AW8wCK — MasterChef (@MasterChef_es) September 27, 2021

Por último, Julian Iantzi desveló este lunes el motivo de su ausencia en el anterior programa: el fallecimiento de su madre. «Pude despedirme de ella y me dijo, hijo, tú pelea, tú sigue, yo me voy pero te apoyaré y te animaré desde donde esté y tienes que resurgir como ave fénix».

Ahora, el presentador vasco afronta el programa con más fuerza y seguirá cocinando «por ella». Además, aseguró a sus compañeros que va a «darles guerra» y que «aquí pena ninguna».