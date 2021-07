Olga Moreno se sentó este miércoles en el plató de Ahora, Olga para responder al testimonio de Rocío Carrasco. La mujer de Antonio David Flores ha calificado algunas de las informaciones que ha escuchado en la docuserie como «surrealistas» y ha mantenido el mismo discurso de los últimos 20 años: «Yo lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos».

El propio presentador, Carlos Sobera, se vio obligado a justificar ante la audiencia esta entrevista, muy criticada en redes. El vasco argumentó que «en una sociedad civilizada, todo el mundo tiene derecho a dar su versión, Antonio David lo hizo y Rocío Carrasco también [...] Solo hablaremos de lo pertinente a Olga Moreno, y que todos esperamos que el encuentro entre madre e hijos tenga lugar».

La ganadora de Supervivientes 2021 se mostró tajante e indicó que no quería convencer a nadie. «He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos pero aquí estoy», explicó ante las cámaras.

Además, aseguró que tanto a ella como a su familia les hubiese gustado mantener una buena relación con la hija de Rocío Jurado: «Nos hubiese encantado que la madre estuviera ahí. Me muero si a mí me roban a mi hijo». Una declaración que incluyó un ataque directo a Carrasco: «A mí nadie me va a robar a mi hija. Mi hija va a estar conmigo. Yo por ella cruzo mares».

Respecto al intento de suicidio de la hija de Pedro Carrasco, la diseñadora relató que «cuando David sale de Gran Hermano, en el hall del hotel nos cuenta el abogado lo que ha sucedido. Días después David padre se lo cuenta a su hija». Según Olga, en ese momento Rocío Flores llamó a su madre y «no voy a decir más nada», zanjó. Moreno también aclaró a los colaboradores que el día de la agresión de Ro a su madre ella lo único que hizo fue «estar con Rocío Flores».

Moreno, además, quiso responder a las personas que aseguraban que ha utilizado a los hijos de Rocío Carrasco para tener más protagonismo en el formato de supervivencia: «Yo digo que he remado a favor. Te puedo decir que lo único que he hecho es dar amor, estar en todos los médicos, todas las tutorías y la que debería haber estado ha sido ella. Yo no soy su madre».