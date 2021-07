El anuncio del fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame' había despertado una gran expectación. Este miércoles, tras una tarde de mucho misterio, por fin se ha desvelado su nueva función: la defensora de la audiencia.

«Yo he venido al programa para escuchar, que creo que es una cosa muy importante, que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo, se ha hecho ahora y vengo como defensora de la audiencia», ha explicado Rocío Carrasco tras dar a conocer la noticia.

Con una caja de metal que contenía un teléfono en su interior, Carrasco ha revelado que va a tener su propia sección, 'Hable con ella'.

Rocío Carrasco será la nueva ‘Defensora de la audiencia’ en su sección ‘HABLE CON ELLA’ #MiercolesDeRocio #yoveosalvame pic.twitter.com/KGtvMeWH5S — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

La nueva colaboradora ha explicado a la audiencia en que consiste este nuevo espacio: «Yo no voy a estar solamente para el espectador que esté en contra de algo que se haya hecho en el programa, que no le guste, que se sienta ofendido con algo, que alguna actitud no le guste, solamente para eso no. Vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos y famosos y que se han encontrado o que se encuentran en la misma situación o parecida o similar a la mía, que se dicen cosas que no son... ».