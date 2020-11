Joan Mir, el campeón en 'El Hormiguero'

El campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir, apareció este pasado miércoles en El Hormiguero de Antena 3, donde el mallorquín habló sobre su profesión, sobre su triunfo final en la categoría reina del motociclismo en una temporada marcada por la psicosis del coronavirus entre el paddock, y sobre cómo se vive a 355 kilómetros por hora.

Junto a Pablo Motos y tras ser recibido con el We are the champions, el piloto balear quitó importancia a las velocidades de vértigo a las que se rueda en los circuitos, e incluso dejó ir que si él pudiera empujaría más la moto para que fuera un poco más rápido.

No dejó pasar Mir la oportunidad de aclarar su opinión sobre algo que se comenta en el mundo del motor; ¿qué hubiera pasado si Marc Márquez no se hubiera perdido el campeonato por una lesión?

.@JoanMirOfficial contesta a todos los que piensan que ha sido campeón por la lesión de @marcmarquez93 #JoanMirEH pic.twitter.com/g85FKz6H33 ? El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 25, 2020

Uno de los puntos de interés de la entrevista fue la madre de Joan Mir, Ana Mayrata, quien recientemente ha generado interés entre los medios de comunicación y triunfa con sus publicaciones en las redes sociales. Sobre ella, el campeón del mundo comentó que esta acostumbrado al interés que despierta, especialmente por el 'troleo' al que desde hace tiempo le someten sus amigos.