'Masterchef Celebrity' arranca con el horario más intempestivo

El primer plato de Masterchef Celebrity se sirvió este martes con un amplio repertorio de momentos para todos los gustos, un talento culinario en un término medio y altas dosis de humor, en parte propiciadas por la Terremoto de Alcorcón, quien vio el programa con sus amigos en el bar Flexas de Palma.

El entretenimiento estaba asegurado, y nadie defraudó. No obstante, el hecho de terminar a altas horas de la madrugada ha creado un cierto ambiente de rechazo en las redes sociales, y han sido muchos los que han expresado su opinión contraria a que a las 2.00 horas aún no se conociera el ganador de la velada. Sin embargo, esto no repercutió en los índices de audiencia. El estreno fue visto en algún momento por 6.365.000 personas, acumulando 2.302.000 espectadores de media y el 24.3% de cuota de pantalla.

Uno de los centros de atención fue Josie, con momentos de todo tipo, aludiendo a Chenoa y Bisbal en los 2000 por su atuendo, o creando buñuelos con un estilo un tanto particular, y bautizándolos como Pikachu.

La primera tentativa ante los fogones puso es escena la simpatía de concursantes como Florentino Fernández o Juanjo Ballesta, algunos de los más mencionados en las redes sociales por los telespectadores durante toda la sesión, que fue apadrinada por dos campeones, Miguel Ángel Muñoz y Saúl Craviotto.

No se puede tener una sonrisa más bonita que la de Juanjo Ballesta https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/UuZOQppYwv ? MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2020

En la primera noche un aspirante tuvo que hacer las maletas. Se trata del actor y humorista David Fernández, el mismo que se transmutó en Rodolfo Chikilicuatre para representar a España en Eurovisión. Él mismo reconoció el respeto que sentía al aparecer en un programa como Masterchef. «En Eurovision la gente me había votado, pero aquí no me ha votado nadie», apuntó. En esta ocasión, su papel en las cocinas de Masterchef fue un tanto flojo y acabó despidiéndose con emoción del jurado y del resto de aspirantes.

La primera victoria parcial fue para Nicolás Coronado, quien donó los 4.000 euros del premio a la organización Ayuda en Acción. Además, nos reencontramos con un habitual invitado del espacio culinario, el chef Dani García.