Chenoa, sobre el entrenamiento de fuerza a los 50 años: «Noté que me encontraba mejor y empecé a cogerle el tranquillo»

La cantante y presentadora Chenoa ha revelado los sorprendentes beneficios que ha experimentado al incorporar el entrenamiento de fuerza en su rutina diaria. A sus 50 años, la artista mallorquina se ha convertido en un referente para muchas mujeres que se aproximan a la cincuentena, demostrando que levantar pesas no solo es fundamental para mantener la forma física, sino también para mejorar la salud ósea y muscular en una etapa vital marcada por importantes cambios hormonales.

Chenoa, quien conducirá por segundo año consecutivo la nueva edición de Operación Triunfo que se estrenará este otoño en Prime Video, ha transformado radicalmente su enfoque hacia el ejercicio físico. Aunque durante gran parte de su trayectoria se centró principalmente en actividades aeróbicas como el baile, que practicó desde muy temprana edad, la artista ha descubierto el valor del entrenamiento anaeróbico y cómo este complementa perfectamente su rutina cardiovascular, especialmente importante cuando se superan los 50 años.

La cantante ha revelado que su interés por el entrenamiento de fuerza surgió durante el confinamiento de 2020. «Quizás me lo he tomado más en serio en la pandemia porque pensaba que me vendría bien hacer ejercicio para calmar la ansiedad y empecé a informarme y a seguir a entrenadores por Youtube repitiendo sus rutinas», confesó Chenoa en una reciente entrevista para Women's Health. Fue durante este periodo cuando comenzó a notar cambios significativos en su bienestar general, motivándola a continuar con esta práctica que ahora considera esencial.

«Poco a poco noté que me encontraba mejor y empecé a cogerle el tranquillo, sobre todo a eso de levantar peso que tanto me costaba y que ahora sé que es muy necesario», explica la artista. La presentadora reconoce que, como muchas mujeres, inicialmente encontraba difícil adaptarse al levantamiento de pesas, pero los resultados visibles la motivaron a perseverar en esta disciplina: «Cuando empiezas a ver que marcas un poquito y que te encuentras mejor, es lo que más te motiva para seguir».

Los especialistas en salud confirman lo que Chenoa ha descubierto por experiencia propia: el entrenamiento de fuerza resulta crucial para las mujeres a partir de los 40-50 años. Según datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, las mujeres pierden aproximadamente un 3-5% de masa muscular por década después de los 30 años, proceso que se acelera con la llegada de la menopausia.

Este tipo de entrenamiento no solo contribuye a mantener un físico tonificado, sino que resulta determinante para preservar la densidad ósea, especialmente relevante durante la perimenopausia y menopausia, cuando el riesgo de osteoporosis aumenta significativamente. Diversos estudios científicos publicados en los últimos años por la Revista Española de Geriatría y Gerontología han demostrado que el levantamiento de pesas moderado puede reducir hasta en un 40% el riesgo de fracturas relacionadas con la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas.

El recorrido deportivo de Chenoa: del ballet al entrenamiento integral

La trayectoria deportiva de Chenoa comenzó a temprana edad con el ballet clásico, disciplina que practicó desde los 5 hasta los 14 años. Esta base le proporcionó conciencia corporal y disciplina, elementos que ha mantenido a lo largo de su vida. «A partir de ahí siempre he estado haciendo algún tipo de deporte, generalmente aeróbico, pero sin ninguna disciplina ni ningún objetivo marcado», reconoce la artista, destacando cómo su enfoque hacia el ejercicio ha evolucionado con los años hasta llegar a una comprensión más integral de las necesidades de su cuerpo.

Esta evolución refleja un patrón común entre muchas mujeres que, con la madurez, descubren la necesidad de adaptar sus rutinas de ejercicio. Los expertos en salud femenina señalan que el entrenamiento óptimo para mujeres mayores de 45 años debería incluir una combinación equilibrada de ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza y flexibilidad, ajustando la intensidad según la condición física individual y las posibles limitaciones de salud.

¿Qué beneficios aporta el entrenamiento de fuerza en la madurez?

Más allá de los evidentes beneficios estéticos, el entrenamiento de fuerza aporta numerosas ventajas para la salud que resultan especialmente relevantes para mujeres en la franja de los 45-55 años. Entre ellos destacan el aumento del metabolismo basal, lo que facilita el control del peso; la mejora de la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2; y el fortalecimiento del sistema cardiovascular, disminuyendo factores de riesgo como la hipertensión.

Adicionalmente, diversos estudios publicados en 2024 por la Revista Internacional de Medicina del Ejercicio han demostrado que el entrenamiento de fuerza regular puede contribuir significativamente a la salud mental, reduciendo los síntomas de ansiedad y depresión que frecuentemente acompañan los cambios hormonales de la perimenopausia. Esto coincide con la experiencia de Chenoa, quien inicialmente recurrió al ejercicio como herramienta para gestionar la ansiedad durante el confinamiento.

La visibilidad que figuras públicas como Chenoa dan a prácticas saludables como el entrenamiento de fuerza tiene un impacto significativo en la población general. Según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid en 2024, el 67% de las mujeres españolas entre 40 y 60 años afirma sentirse más motivada a iniciar nuevas rutinas de ejercicio cuando ven a mujeres de su edad compartiendo experiencias positivas al respecto.

Este fenómeno, conocido como «modelado social», resulta particularmente relevante cuando se trata de romper estereotipos asociados al entrenamiento de fuerza, tradicionalmente percibido como una actividad masculina o exclusiva de atletas jóvenes. Al compartir abiertamente su experiencia, Chenoa contribuye a normalizar esta práctica entre mujeres maduras, desafiando concepciones erróneas sobre lo que es apropiado o beneficioso para diferentes grupos de edad.