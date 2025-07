'Variat', 'panades' y ensaimadas: la declaración de amor de Álex Adrover a Mallorca y su gastronomía

Álex Adrover está disfrutando de unos días en Mallorca en compañía de su mujer, Patricia Montero, y las dos hijas que tienen en común. El mallorquín echaba de menos la isla tras su paso por el programa Supervivientes, y ahora ha querido aprovechar este viaje para degustar algunas de las recetas más típicas de la isla. Uno de sus primeros planes de Álex fue ir el domingo al famoso mercado de Santa María, donde compró frutas y verduras kilómetro 0 como tomates rosas.

El actor también ha compartido vídeos desde el huerto de su madre, y ya ha pedido a Patricia tener el suyo propio: «Necesitamos un huerto en casa», aseguraba junto a un clip en el que aparecía con una caja con berenjenas y pimientos verdes. Este miércoles el artista ha querido declarar públicamente su amor a Mallorca con una publicación en su Instagram: «T’estim (te quiero), Mallorca. Un lujo que huele a casa, caminar por los pueblos de 'Sa Roqueta' convertido en papá. Cierro los ojos y casi puedo volver al origen, a las raíces donde fui niño».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álex Adróver (@alexadrover)

Junto a este emotivo texto, Adrover ha añadido un carrusel de fotografías en las que se puede ver al actor degustando algunos de los platos de la gastronomía local: un variat, panades (empanadas rellenas de carne que también pueden llevar guisantes) y ensaimadas rellenas de chocolate. El variat es una combinación de platos de la gastronomía mallorquina que se podría definir como una 'tapa de tapas' y que puede incluir pica pica, calamares, albóndigas, callos, croquetas, champiñones o ensaladilla rusa, entre otras elaboraciones.

Álex Adrover ha estado este mes de celebración, y es que su madre ha cumplido años. Con motivo de esta fecha, le dedicó públicamente unas bonitas palabras: «Winter, spring, summer or fall… all you have to do is call, and I’ll be there. (Invierno, primavera, verano u otoño… sólo tienes que llamarme y allí estaré). Y así ha sido siempre contigo, mamá. Gracias por tanto amor, por estar siempre como amiga y como casa. Hoy es tu cumpleaños, y no encontré mejor manera de celebrarlo que recordando uno de los momentos más mágicos que hemos compartido. Te quiero mami». Inglesa de nacimiento pero residente en Mallorca, Nicky es una amante de la naturaleza y, tal y como ha mostrado su propio hijo, cuenta incluso con un huerto en su casa.

Álex y Patricia, a pesar de residir en la península, están muy vinculados a la isla ya que ofrecen los retiros de su comunidad Yogimi en Mallorca. El primero será del 17 al 20 de julio y son para grupos de 11 personas. «Un retiro único en el corazón de Mallorca, bajo el mantra 'no hace falta ver para sentir', donde la naturaleza te invita a soltar y conectar profundamente contigo mismo», explican en su página web oficial. Además, ofrecen otros tres retiros en la Isla: del 7 al 10 de agosto (Descubre tus sentidos), del 11 al 14 de septiembre (Volver a ti) y del 2 al 5 de octubre (ReConecta).