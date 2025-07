La emotiva felicitación de Álex Adrover a su madre: «Gracias por tanto amor»

Este 3 de julio ha sido un día muy especial para Álex Adrover y su familia: su madre ha celebrado su cumpleaños. Con motivo de esta fecha, el que fuera concursante de Supervivientes le ha querido dedicar unas bonitas palabras: «Winter, spring, summer or fall… all you have to do is call, and I’ll be there. (Invierno, primavera, verano u otoño… sólo tienes que llamarme y allí estaré). Y así ha sido siempre contigo, mamá. Gracias por tanto amor, por estar siempre como amiga y como casa», ha escrito en sus redes sociales junto a un carrusel de imágenes en las que aparecen Álex y su madre el día de su boda con Patricia Montero.

«Hoy es tu cumpleaños, y no encontré mejor manera de celebrarlo que recordando uno de los momentos más mágicos que hemos compartido. Te quiero mami», ha añadido. Inglesa de nacimiento pero residente en Mallorca, Nicky es una amante de la naturaleza. Durante la participación de su hijo en el reality de Telecinco y gracias a la publicaciones de su nuera, la artista y cocinera ha ganado notoriedad en los medios. En una entrevista concedida a este periódico, el propio Álex explicaba cómo su madre había vivido su paso por Honduras. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álex Adróver (@alexadrover) «Sé que está muy orgullosa del programa que he hecho. Dice que lo único que veía era a ese Álex pequeño, aventurero, que soñaba con pasar el día haciendo cosas en las playas de Mallorca. Sé, por lo que me comenta la gente cercana, que ha ganado cierta notoriedad, pero con lo humilde que es, la palabra 'notoriedad' ni siquiera entra en su vocabulario». Además, señalaba que ella prefiere mantenerse ajena a los medios de comunicación: «Ella vive la vida con sencillez y agradecimiento, feliz de que su hijo haya podido vivir algo así, y sigue con su rutina tranquila entre su huerto, su perrito y el campo de Mallorca». Adrover se vio obligado a abandonar Supervivientes el pasado 3 de junio, edición que finalmente ganó Borja González. El actor sufrió una lesión en la rodilla durante una prueba de recompensa que imposibilitaba su continuidad en el concurso. Ya instalado en España, compartió una publicación en su Instagram con escenas de cómo habían sido sus primeros días, un total de 18 instantáneas en las que se podía ver a Álex nada más llegar al plató y su cambio de imagen tras afeitarse. Patricia Montero también estaba muy presente en estas imágenes. El matrimonio, aunque reside en la península, está muy vinculado a la isla ya que ofrecen los retiros de su comunidad Yogimi en Mallorca. El primero será del 17 al 20 de julio y son para grupos de 11 personas. «Un retiro único en el corazón de Mallorca, bajo el mantra 'no hace falta ver para sentir', donde la naturaleza te invita a soltar y conectar profundamente contigo mismo», explican en su página web oficial. Además, ofrecen otros tres retiros en la Isla: del 7 al 10 de agosto (Descubre tus sentidos), del 11 al 14 de septiembre (Volver a ti) y del 2 al 5 de octubre (ReConecta).