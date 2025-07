Angy Fernández confirma que vuelve a estar soltera: «No quiero hablar de esta persona»

El día de San Valentín del año 2023 Angy Fernández compartía en sus redes sociales una romántica fotografía con la que confirmaba su relación con el actor Pepe Nufrio. Ambos coincidieron en Málaga en el musical Godspell de Antonio Banderas y surgió el amor, un noviazgo que ahora ha llegado a su fin. La propia mallorquina lo ha comunicado este jueves en el photocall de la Fiesta Rainbow que Dulceida organiza de forma anual con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.

En una conversación con Europa Press, Angy ha admitido que habían roto y es que los rumores de separación sonaban con fuerza desde el pasado mes de enero. Ella misma ha señalado que se encuentra con el 'corazoncito roto' y no cierra la puerta a encontrar de nuevo el amor: «Nos lo merecemos los que somos buena gente». El periodista le ha insistido sobre los motivos de la ruptura, pero la cantante ha demostrado con sus respuestas que la relación no ha acabado bien: «Mira, es que no quiero hablar de esta persona».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angy Fernández (@angynas)

«¿Tanto daño te ha hecho?», le ha insistido el reportero. «No, a ver. No, bueno, que le vaya muy bien. Sí, sí, sí, es muy majete pero... Ahora mismo no tengo contacto con esta persona, no sé nada de él. Le he dicho que le vaya bien», ha zanjado. Unas palabras con las que deja claro que en la actualidad no mantienen el contacto e incluso la mallorquina ha borrado todo el rastro de esta relación de sus redes sociales. Al margen de su vida sentimental, el pasado 25 de abril la artista presentó el tema No nos va tan mal, una balada en la que el deseo y el dolor conviven y que en su videoclip cuenta con una colaboración especial: la aparición del actor David Castillo, famoso por su trabajo en la serie Aída.

La mallorquina también estrenó un documental en el que comparte su experiencia en el Benidorm Fest, una producción que se puede ver en abierto en Youtube y en la que muestra todo lo que pasó en su participación en el concurso detrás de las cámaras. Desde su participación en Factor X la artista ha conquistado al público con su sinceridad y su espontaneidad, como la que demostró en su reciente entrevista en el programa A las bravas de la Cadena Ser. Una charla con Raúl Pérez en la que la cantante ha revelado algunas anécdotas de su vida y recordado sus inicios en Física o Química.

«Como todos mis compañeros, lo llevé como pude, porque obviamente fue algo increíble, precioso, y lo volvería a hacer una y mil veces. Pero tienes 17 años y no te preparan, nadie te prepara para tener esa fama y esa exposición de repente», admitía. Además recordaba su primer viaje internacional: «Lo hice con Andrea Duro, Úrsula Corberó y su madre, nos fuimos a Nueva York una semana. Y fuimos a ver Chicago, porque yo quería ver un musical y cuando vas a Nueva York hay que ver un musical. Andrea se medio durmió, yo no, porque era como yo 'no me duermo por mis narices', pero éramos muy pequeñas. Yo creo que si lo viese otra vez lo disfrutaría mucho más», admitía entre risas