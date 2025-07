El mensaje oculto de Cayetano Rivera en su llegada a Mallorca

Cayetano Rivera se encuentra en Mallorca tras su polémica detención en una hamburguesería de Madrid. El diestro aterrizó la tarde de este miércoles en el aeropuerto de Palma y para la ocasión ha escogido una prenda llena de significado. El también modelo ha lucido una camiseta azul de manga corta y en la espalda se podía leer en letras mayúsculas la palabra PAZ. Un potente mensaje que llega después de que el diestro fuese arrestado la madrugada del lunes tras presentar resistencia y desobediencia a unos agentes de Policía.

Según el inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, en declaraciones a Espejo Público, la Policía fue requerida ante una situación descontrolada ante un hombre violento: «Se encuentran con una persona agresiva, que no colabora, que no abandona el lugar y que estaba teniendo un enfrentamiento con los empleados. Esta persona se enfrenta a los propios policías y acaba detenida por su actitud agresiva». Por su parte Cayetano intervino en el programa Y ahora Sonsoles donde defendió su inocencia y señaló que la actuación de los agentes había sido «desproporcionada», además adelantó que interpondrá una denuncia a los agentes que le detuvieron porque, a su juicio, se «excedieron».

El mensaje se podía leer en la espalda del diestro. Imagen: J. AGUIRRE

El modelo acudió a un centro hospitalario cuando salió de comisaria, una aparición en la que se le pudo ver un golpe fuerte en el pómulo izquierdo, herida que también se ha podido apreciar en su llegada a la isla. A pesar de que el torero llevaba gafas de sol, este complemento no lograba ocultar el hematoma. Con la camiseta que ha elegido, Cayetano demuestra que quiere alejarse de esta polémica y desconectar junto a su hijo. «El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un 'terrorista' por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal», lamentaba en sus redes sociales.

La prenda en cuestión, que ha combinado con un pantalón largo a pesar de las altas temperaturas que se están registrando en Mallorca, es de la marca Regaliz Funwear y el modelo se llama Botelho La Paz azure print. «En color azul turquesa, esta prenda fusiona estilo y comodidad. Confeccionada en 100% algodón ligero, esta camiseta de corte regular y ajuste fiel a la talla ofrece una sensación suave y transpirable, ideal para los días más cálidos. El diseño incluye un estampado en la espalda que rinde homenaje a su logo, aportando un toque distintivo y cosmopolita», explica la marca en su página web.

Fabricada en Portugal, actualmente se encuentra rebajada a 38,5 euros, aunque su precio inicial era de 55 euros. La detención ha suscitado tal revuelo que el hijo de Carmina Ordóñez ha rogado «encarecidamente» a los medios de comunicación respeto para su intimidad y la de su hogar. Eso sí, el diestro cuenta con el apoyo de su familia, y así lo ha demostrado su hermano Francisco, con quien había tenido ciertos desencuentros en los últimos tiempos, pero que no ha dudado un instante en estar a su lado. Más discreta ha sido su exmujer Eva González: «Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo, y es a lo que voy ahora».