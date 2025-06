Anabel Pantoja disfruta de Mallorca junto a David Rodríguez: «Ya quiero volver»

Anabel Pantoja ha disfrutado de unos días en Mallorca. La sobrina de Isabel Pantoja ha viajado a la isla junto al padre de su hija, David Rodríguez, para acudir a la boda de unos amigos. La pareja abandonó Sevilla el viernes para poner rumbo a las Islas Baleares y asistir a la preboda, celebración de la que se hicieron eco en sus redes sociales. «Esta es mi cara al llegar a Mallorca. Hacía mucho tiempo que no venía y este año vuelvo para una boda», explicaba la influencer a sus seguidores.

Una escapada que le ha pillado en plena ola de calor: «Voy a intentar aprovechar para disfrutar de la playa y coger un poco más de color. Y avisaros a los que vengáis: preparaos para la calor que hace», aseguraba. El gran día llegaba el sábado, con una emotiva y divertida ceremonia en la que Anabel lució sus mejores galas con un vestido rojo con diseño fluido, espalda al aire y escote halter. Una fiesta en la que la creadora de contenido y su novio se divirtieron y acompañaron a sus amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Tras la gran fiesta, Anabel compartió este domingo un vídeo en el que ha mostrado cómo han sido estos días en la isla: «Mallorca, ya quiero volver. Tus playas, otro rollo; tus paellas, tus hoteles, tus bodas aquí...», escribía en la publicación junto a distintas imágenes. Además, añadía una escena de la boda en la que aparece sentada acompañada por el texto, en clave de humor: «Sí soy de las que llega el techno y se sienta». Este domingo, a través de sus historias, la creadora de contenido ha lamentado que tenían que regresar a casa.

«Tengo un bajonazo de irme del hotel este, la verdad. Siento que no he podido disfrutar todo lo que necesito. Me quedaría aquí una semana, mínimo. De verdad, qué paz, qué sensación... Todo el mundo súper amable, todo lo que ves es súper bonito», ha explicado a sus seguidores. Anabel es una amante de Mallorca, y es que se la ha podido ver disfrutando de la isla en más de una ocasión. Por ejemplo el verano de 2019 se dejó ver en el chiringuito de Cala Llombads, en Cala Mondragó, en Cala s'Almoina y en la Colònia de Sant Jordi.

Pero esta no era su primera vez en la isla, tal y como ella misma señalaba: «Es mi tercer año aquí y por supuesto que voy a repetir, siempre lo paso bomba y me encanta». Una promesa que ha cumplido, ahora junto al padre de su hija. Aunque no ha trascendido si la menor les ha acompañado en este viaje, parece que tras la polémica la influencer y su chico están más unidos que nunca y en la boda de sus amigos incluso se pudo ver como compartían distintas muestras de cariño.