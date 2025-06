Juan Carlos Losa, el exdecorador mallorquín de Marta López, se presenta en su boda por sorpresa: «Me debe 700 euros»

Marta López ya estaba lista para comenzar su boda con Alejandro Huerta, pero, como en toda celebración, no podían faltar las sorpresas y el drama. Y es que a la ceremonia irrumpió un agente del caos que ella conoce muy bien: Juan Carlos Losa, el exdecorador de su boda, con quien mantiene una disputa por la gestión del evento y un supuesto impago de 700 euros, cantidad que el profesional acudió a reclamar en persona.

Losa, de origen mallorquín, se presentó en el lugar con un maletín decorado con fotos impresas de sus propuestas para la boda y un ramo de flores artificiales. «Son tan falsas como ella», declaró ante los micrófonos del programa TardeAR de Telecinco, que se acercó para entrevistarlo.

Una de las principales razones que motivaron a Losa a irrumpir por sorpresa fue reclamar el pago de los 700 euros por sus servicios, aunque finalmente no se utilizaran. «Ella quería tranquilidad y yo también», espetó. Asimismo, remarcó que se ha sentido herido y atacado en referencia a las declaraciones de López, quien afirmó en televisión que «el trabajo que ofrecía era feo no, lo siguiente». «Los 700 euros para mí ya no significan absolutamente nada. Hablamos de la dignidad y de las palabras que dijo Marta sobre mí», declaró.

Del amor al odio

A finales de marzo, López contactó con Losa para contratarlo como decorador de su boda. En un principio, él comenzó a enviarle ideas que, según el propio profesional, le encantaban: «Tengo audios de ella grabados donde decía que, de los siete decoradores que tenía, yo era el que más le gustaba», comentó en TardeAR. Sin embargo, poco después, López delegó la organización a su wedding planner, Cristina, quien le explicó a Losa que todos los colaboradores trabajaban gratis y le pidió que consiguiera las flores a cambio de aparecer en el reportaje de la boda. «Yo gratis no trabajo», sentenció.

Fue entonces cuando, debido a desavenencias en la forma de trabajar, López decidió prescindir de los servicios del decorador, aunque, según él, ya había realizado algunos gastos. «Le envié a Cristina la factura por mi trabajo, por valor de 701,80 euros, y ella insiste en que no tenemos nada firmado, lo cual no es cierto: me hicieron firmar un contrato de confidencialidad, señal de que estaba trabajando para Marta», declaró Losa a este periódico, haciendo hincapié en que aún no ha recibido dicha suma.