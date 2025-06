Rafa Nadal se sincera en un podcast sobre sus rutinas como padre: «Lo hago todas las veces que puedo»

Rafa Nadal se ha sincerado como nunca en el podcast solidario Con mucho D... de NDL Pro-Health, un formato que se ha estrenado este miércoles y en el que los invitados son entrevistados por Alba Lago mientras pedalean en una bicicleta por un fin benéfico. El manacorí ha tenido muy presente a su hijo en esta conversación y ha confesado que, a día de hoy, no tiene una rutina establecida: «No hay rutina, pero me gusta organizar el día para pasar tiempo en casa. Me gusta ir a buscar al niño al cole, lo hago todas las veces que puedo e intento que las reuniones, el trabajo y eso, sean por las mañanas».

Además, ha asegurado que desde la llegada del pequeño Rafa a casa ha dejado de utilizar el despertador: «Ahora tengo al niño que me despierta». «Pensaba que al terminar mi carrera iba a jugar al golf cuatro o cinco veces por semana. Pero bueno, al final por trabajo y porque quieres estar en casa con él, termino jugando dos veces», ha admitido entre risas. Eso sí, ha confirmado que mantiene ciertos hábitos de entrenamiento: «Sigo haciendo algunas rutinas básicas de cuando jugaba a tenis para proteger mis rodillas y la parte de los hombros, que es un poquito lo que siempre es más peligroso en nuestro deporte». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NDL Pro-Health (@ndlprohealth) Respecto a su futuro vinculado al circuito profesional, el ganador de 14 Roland Garros se ha mostrado cauteloso: «No me veo a día de hoy entrenando a ningún jugador profesional. Sinceramente creo que tengo demasiadas cosas como para pensar en eso. No digo que no pueda pasar en unos años, porque no sé lo que va a ser de mí dentro de tres, cuatro o cinco años». En esta entrevista el extenista balear también ha destacado el papel crucial que los deportistas nacionales han tenido en la historia reciente de España: «Tenemos buenos ejemplos a seguir. Sí que es verdad que durante muchos años, cada domingo, entre baloncesto, fútbol, Fórmula 1 o tenis, siempre se creaba afición. Nos hemos pasado décadas celebrando, ha sido una época en la que el deporte ha dado alegría al país y al pueblo». En lo referente a sus proyectos, uno de los más importantes es su academia en Manacor. El tenista ha explicado que lo que comenzó como «algo más pequeño» ha experimentado una «evolución natural» hasta convertirse en una institución de referencia mundial: «Es un proyecto familiar y también natural, porque es una continuación de lo que ha sido mi vida. Hoy somos unos 600 trabajadores solo aquí en Manacor y es un proyecto basado en la educación, la preparación y la forma en la que uno se desarrolla». El 14 veces campeón de Roland Garros subrayó que en su academia intentan «formar y educar a los niños de la mejor manera posible y, evidentemente, entrenarlos al máximo nivel, porque al final lo que quieren es mejorar su potencial tenístico». La Fundación Rafa Nadal representa otro pilar fundamental en la vida del extenista. Durante la entrevista, ha mostrado especial emoción al hablar de esta iniciativa: «Es lo que realmente me ilusiona, acompañar en ese desarrollo a niños que tenían un destino muy complicado y que a través de la fundación les abrimos un abanico de oportunidades que no tenían».