Nuevas declaraciones de Nuria Fergó sobre el mallorquín José Manuel Maíz: «Esa persona ha convivido conmigo, sabe lo que había»

Aunque ya han pasado más de tres semanas de la entrevista concedida por Nuria Fergó en el programa Madres, desde el corazón, sus declaraciones sobre su exmarido, el mallorquín José Manuel Maíz, siguen dando mucho que hablar. La cantante acudió la tarde de este miércoles al plató de Y ahora Sonsoles, donde se pronunció sobre el revuelo que han generado sus palabras. La que fuera concursante de Operación Triunfo aseguraba en el formato de Mediaset que cuando se casó con el productor musical su relación no estaba bien y que el embarazo de su hija Martina «no fue bonito para mí, me sentí muy sola».

Un testimonio que pilló por sorpresa a su exmarido: «No voy a hacer declaraciones pero no entiendo a qué viene todo esto 14 años después», lamentó en exclusiva en este periódico. Ahora la artista ha querido explicar en el programa de Antena 3 el motivo por el que decidió conceder esta entrevista a la periodista Cruz de Lara: «Yo soy muy discreta con mi vida privada, podría haberme puesto a hablar desde el primer momento en el que salí de Operación Triunfo, pero no he querido. Si ahora, después de 14 años, me siento para dar una entrevista en la que me preguntan sobre mi maternidad y mi embarazo, he hablado porque me han preguntado».

🔊Nuria Fergó, muy sincera ante la última polémica con el padre de su hija: "He hablado ahora porque antes nadie me ha preguntado". #YAS25Jun https://t.co/hRuNjWNCp8 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 25, 2025

Además, ha asegurado que se encuentra en un buen momento y que por ello ha querido compartir con otras mujeres su experiencia: «Me ha pillado en un momento de madurez, que me apetecía. Y también otra cosa, he visto que era una profesional. Yo le he contado mi experiencia, mis sentimientos, lo que yo he vivido. Entonces que hable quién quiera, han sido mis sentimientos». Precisamente en ese momento Sonsoles ha intervenido: «Está claro que el padre de tu hija no lo entendió». «Eso yo ya... Yo no estoy ni en su cabeza ni en su piel. No sé como siente ni nada», ha manifestado Nuria.

Entonces la presentadora ha insistido: «Pero tú cómo te sentiste, porque a veces la incomprensión del contrario hace herida». Entonces Fergó ha respondido tajante: «Yo ahí no puedo entrar, yo sé lo que siento yo y cómo actúo. Lo que piensen y sientan los demás... Y esa persona ha convivido conmigo, ha estado conmigo, sabe lo que había. ¿Ahora vive en los mundos de yupi? Ahí lo dejó. Tú estás conviviendo con alguien y sabes lo que hay, o ahora ¿no sabes qué pasa?». Por último ha remarcado de nuevo que en la entrevista se había centrado en su maternidad y no en sus relaciones de pareja: «Son experiencias, yo he explicado la mía como madre. Lo que pasa es que no puedo sacara a parte a gente que ha formado parte de mi vida. Porque esa niña ha nacido porque yo tenía una pareja, no la puedo sacar. Yo no he hablado de esa pareja, yo he hablado de mi experiencia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Fergó y Maíz se casaron en el 2010 en el Palacio Real de La Almudaina en Palma en una boda que contó con la presencia de más de 200 invitados y en la que Rosa, Chenoa y Gisela ejercieron como damas de honor. Una ceremonia idílica desde fuera y tras la que llegó el embarazo de la malagueña: «Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija», aseguraba la artista en el espacio de Mediaset. Unos momentos complicados en los que el nacimiento de la pequeña marcó un antes y un después en la vida de la cantante. «Se lo agradeceré toda la vida a Martina porque me dio la fuerza para irme de ahí. A los 10 días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver, que esto ya estaba roto hace tiempo y que no íbamos a volver, así que decidí dejar la relación», contaba la artista.