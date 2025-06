El barrio de Mallorca en el que creció Chenoa: una zona tranquila y residencial de Palma

Laura Corradini, conocida artísticamente como Chenoa, saltó a la fama gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Aunque nació en Mar del Plata (Argentina), la artista llegó a Mallorca cuando apenas tenía ocho años, y desde entonces ha considerado la isla balear como su verdadero hogar. La artista creció en Son Dameto, un tranquilo barrio residencial de Palma, donde estudió y dio sus primeros pasos en el mundo de la música, mucho antes de convertirse en una de las cantantes más reconocidas del panorama nacional.

Esta área, caracterizada por su ambiente familiar, acogió a la joven Laura durante su juventud: allí comenzó a forjar su personalidad y a descubrir su pasión por la música. Son Dameto es un barrio residencial situado en la zona oeste de Palma y se trata de una zona principalmente residencial que se desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970, coincidiendo con el crecimiento urbano de la capital balear. El barrio cuenta con todos los servicios necesarios: colegios, pequeños comercios, zonas verdes y buenas comunicaciones con el centro de la ciudad.

Actualmente, sigue siendo una zona apreciada por las familias que buscan tranquilidad sin renunciar a la proximidad al centro urbano de Palma, manteniendo ese espíritu de comunidad que probablemente la artista recuerde con nostalgia de sus años de infancia y adolescencia. Respecto a sus estudios, Chenoa se formó en el instituto Ramón Llull, ubicado en la céntrica plaza del Tubo de Palma. Aunque inicialmente manifestó su interés por estudiar Historia del Arte, finalmente se decantó por completar sus estudios en Educación Infantil, lo que le permitió trabajar en una guardería antes de su salto a la fama.

Paralelamente a su trabajo como educadora, la joven comenzó a labrarse un camino en el mundo de la música actuando por las noches en el Casino de Mallorca, donde fue puliendo su talento y ganando confianza sobre el escenario. La conexión de Chenoa con Mallorca va más allá de lo geográfico: a pesar de que su exitosa carrera la ha llevado a establecerse en Madrid durante largos periodos, la cantante siempre ha mantenido un vínculo emocional muy fuerte con la isla.

En numerosas entrevistas, la artista ha expresado que se siente «totalmente mallorquina» y que la isla representa para ella un refugio de paz y tranquilidad. Tras su paso por la academia más famosa de la televisión y su consecuente éxito, no olvidó sus raíces mallorquinas. Aunque dejó el centro de Palma, la artista, junto a su madre, adquirió una vivienda en la zona de Cas Català, perteneciente al municipio de Calvià. Esta decisión evidencia el deseo de la cantante de mantener su conexión con la isla, incluso cuando su carrera profesional la obligaba a pasar largas temporadas en la península.

En los últimos años Chenoa ha optado por invertir en la llamada 'España vaciada', adquiriendo una vivienda en Sotosalbos, un pequeño pueblo segoviano con menos de 150 habitantes. Esta elección representa un cambio significativo respecto a su estilo de vida previo, más vinculado a grandes urbes como Madrid. La cantante busca en este enclave rural segoviano un entorno que le proporcione la tranquilidad que tanto valora y que, en cierto modo, le recuerde a la serenidad que experimentaba en su querida Mallorca.

Este movimiento podría interpretarse como un intento de escapar del ajetreo de Madrid, ciudad donde ha residido durante gran parte de su carrera profesional, para reencontrarse con un estilo de vida más pausado y conectado con la naturaleza. Chenoa saltó a la fama en 2001 tras su participación en la primera edición del programa Operación Triunfo, donde quedó en cuarta posición. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera musical con éxitos como Cuando tú vas, En tu cruz me clavaste o Soy lo que me das. Además de su faceta como cantante, ha participado como jurado en programas como Tu cara me suena y ha ejercido como presentadora de diversos espacios televisivos como Operación Triunfo o The Floor.