Susana Molina y su marido renuncian a su luna de miel por Mallorca: «Es sagrado»

Susana Molina y Guille Valle se han dado el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en Madrid. El matrimonio ha celebrado su boda en Madrid ante 200 invitados, entre los que se encontraban rostros tan conocidos como Anabel Pantoja, Nagore Robles o Dulceida. La pareja ha sellado su amor tras cinco años de noviazgo y la influencer ha lucido dos vestidos de novia: un diseño de Beatriz Claro, directora creativa de Claro Couture, y un modelo más corto para la fiesta, también de la misma firma.

La revista Semana ha publicado todos los detalles de este enlace y, respecto a la luna de miel, la que fuera participante de La Isla de las Tentaciones adelantó en su podcast La sobremesa que por el momento no se irán de viaje. En una entrevista con Álex Segura Sans y Meri Loves, la creadora de contenido aseguraba que «por ahora» no tiene previsto irse de luna miel por no le apetece «organizar un viaje ahora mismo». «No me quiero quedar calva antes de la boda», bromeaba con sus invitadas.

Además, otros de los motivos es la época del año en la que ha celebrado su boda: «Me gusta mucho el verano aquí con mis amigos, me gustan mis planes. Me da rabia el momento irme en verano de viaje de aquí. Me gusta irme con mis amigos una semana». Y es que, tal y aseguró en este podcast: «Para mí es sagrado irme a Mallorca». Susana Molina y Guille Valle son dos habituales de la Isla, y en agosto suelen disfrutar de sus encantos. Por ejemplo en 2024 la pareja frecuentó la playa de Es Trenc casi cada día, donde se dieron baños en sus aguas cristalinas, vieron las puestas de sol con amigos y pasearon junto a sus perros.

Otro de sus rincones favoritos es Santanyí, y más en concreto su mercado. En sus puestos típicos la pareja encuentra, sobre todo, productos de artesanía local como toallas, cinturones de cuero y pulseras que la propia influencer ha compartido en sus redes sociales, promocionando así esta cita mallorquina que tiene lugar cada miércoles y sábado. Susana también ha sido vista en las fiestas de Campos junto a unas amigas y de cena en el Port d'Andratx. En definitiva, el ya matrimonio aprovecha sus estancias en Mallorca para pasar unas jornadas de descanso de sus ajetreadas vidas en Madrid.

Susana y Guille se conocieron en junio de 2020 en una fiesta organizada por un amigo en común. Aunque en un primer momento se comentó que la influencer conoció al veterinario en la clínica en la que trabajaba, la realidad es que su perro Bruno se convirtió en la «excusa» perfecta para sus encuentros. Una relación que se consolidó cuando Susana vivió una situación personal complicada. Desde ese momento la pareja no se ha separado y ahora han formalizado su relación con una bonita boda en compañía de sus familiares y amigos.