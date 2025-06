El doloroso chapuzón de Marta Pombo en Mallorca que nadie querrá imitar: «Me he aguantado las ganas de llorar»

Lo que comenzó como un refrescante chapuzón en las cristalinas aguas de Mallorca terminó convirtiéndose en un momento agridulce para una de las influencers más seguidas de España. Marta Pombo, reconocida creadora de contenido digital y hermana de María Pombo, protagonizó un incidente que rápidamente se transformó en contenido viral: un doloroso planchazo al mar que no solo le causó molestias físicas sino también una pérdida sentimental.

Durante un viaje promocional a la isla balear, organizado por una conocida marca de ropa que presentará su nueva colección inspirada en el archipiélago mediterráneo, la influencer decidió lanzarse al agua desde una embarcación. El resultado fue un aparatoso salto que quedó registrado en vídeo y que posteriormente compartió con sus más de 500.000 seguidores en Instagram. «Me he aguantado las ganas de llorar, pero no por el picor de la caída», confesó visiblemente afectada en sus historias posteriores. El motivo real de su tristeza fue la pérdida de uno de los pendientes que su marido, Luis Zamalloa, le había regalado tras el nacimiento de sus mellizas. «Cuando he ido a bucear para cogerlo he visto cómo se hundía... El dolor de corazón que siento ahora mismo...», explicó la creadora digital.

El incidente ocurrió durante la segunda jornada de su estancia en Mallorca, tras haber visitado la Fundación Miró, donde el grupo de influencers conoció aspectos relevantes sobre la vida y obra del célebre pintor catalán. La expedición, compuesta por varias creadoras de contenido, disfrutaba de un relajante paseo en barco por la costa mallorquina cuando sucedió el desafortunado episodio.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el vídeo del salto fallido generó una avalancha de reacciones entre los seguidores de la influencer. Los comentarios oscilaron entre mensajes de apoyo y otros que, con humor, destacaban lo aparatoso de la caída: «Eres tremendamente genial», «Es que eres la mejor», «Me encanta tu naturalidad», escribieron algunos usuarios. Otros seguidores mostraron más empatía con el dolor físico: «Qué tortazo. Me ha dolido, espero que estés bien», «Dolor nivel Dios». La naturalidad con la que Marta compartió el momento, sin filtros ni ediciones, fue especialmente valorada por su comunidad, que aplaudió su autenticidad en un entorno digital donde predomina la perfección editada.

Entre los más de 2.500 comentarios que acumuló la publicación en menos de 24 horas, destacó el de su marido Luis Zamalloa, quien lejos de mostrar enfado por la pérdida de la joya, escribió: «Cuídate, mamá. Te necesitamos entera», demostrando que la salud de su esposa estaba por encima del valor material del pendiente.

El archipiélago balear se ha consolidado en los últimos años como el destino predilecto para influencers y celebridades españolas durante la temporada estival. La isla mediterránea, con sus calas de aguas turquesas, su gastronomía y su animada vida social, ofrece el escenario perfecto para generar contenido atractivo en redes sociales.