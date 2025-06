Desde su escabroso matrimonio hasta su romance con el rey emérito: Bárbara Rey plasma sus vivencias en un libro

Bárbara Rey vuelve a ponerse bajo el foco de la actualidad del corazón. Y es que la exvedette española va a publicar «Yo, Bárbara. Mis Memorias», un libro donde detalla episodios impactantes de su vida personal. La obra, editada por Plaza & Janés, cuenta con más de 400 páginas llenas de confesiones que no dejarán indiferente a nadie. Entre los momentos más oscuros, se encuentran las experiencias vividas durante su matrimonio con Ángel Cristo y su romance con el rey emérito.

El libro de Bárbara Rey llega tras años de especulaciones y múltiples entrevistas en las que ha tocado temas de su vida privada. Ahora, la publicación de sus memorias, que se realizará el próximo 12 de junio, arroja luz sobre aspectos que hasta el momento solo se conocían a través de rumores y testimonios esporádicos.

Uno de los capítulos que más ha captado la atención del público es el que describe su aventura amorosa con el rey emérito de España. Según Bárbara, su relación con Juan Carlos I comenzó por la «insistencia tremenda» del monarca y, a pesar de las circunstancias, le hizo sentir «la elegida». Sin embargo, ella resalta que la naturaleza de su vínculo con el entonces rey no estuvo basada en el amor romántico, sino en el encaprichamiento de este último.

Detalles de un matrimonio turbulento

Las confesiones de Bárbara sobre su relación con Ángel Cristo son estremecedoras. Relata episodios de violencia que incluyen agresiones físicas, violaciones y amenazas de todo tipo. En un testimonio desgarrador, describe cómo en una ocasión, su esposo la amenazó apuntándola con un arma mientras la insultaba tras abusar de ella. «Ángel apareció en mi habitación. Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza. Cuando terminó, me levanté tambaleándome y me dirigí al baño de la habitación, abatida, despreciada, humillada», narra en sus memorias.

La vida de Bárbara Rey ha sido objeto de interés público durante años, desde sus inicios como vedette hasta su implicación en escándalos mediáticos. Este libro se suma a una serie de producciones audiovisuales, incluidos documentales y series de televisión, que han explorado los aspectos más controvertidos de su vida.