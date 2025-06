Primeras palabras de Froilán tras confirmarse su ruptura con la mallorquina Belén Perea

El pasado miércoles el periodista Javier de Hoyos anunciaba en sus redes sociales que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón y Belén Perea habían roto su relación. Una información que este domingo el paparazzi Sergio Garrido confirmaba en el programa Fiesta, en el que añadía que había hablado con el nieto del rey emérito. «Cuando le pregunté por Belén Perea lo que me dijo, literalmente, fue 'tú sabrás mucho mejor que yo dónde está Belén Perea'», explicaba el colaborador televisivo a la presentadora Emma García.

Garrido también daba nuevos detalles de esta ruptura sentimental: «Por las informaciones que manejo efectivamente Felipe y Belén han roto definitivamente, algo ha estallado entre ellos y las cosas están muy mal. Ruptura total». El paparazzi ha coincidido estos días con Froilán en Ibiza, donde el hijo de la infanta Elena está disfrutando de sus vacaciones en compañía de una joven misteriosa: «No os podemos enseñar su cara porque es una chica anónima, pero os aseguro que es muy, muy guapa».

Exclusiva | Froilán le confirma a Sergio Garrido que ha roto con Belén Perea: "Tú sabrás mejor que yo dónde está" #Fiesta8J https://t.co/SOlT88NjtJ — Fiesta (@fiestatelecinco) June 8, 2025

«La chica con la que Felipe salió ayer a cenar es del mismo grupo de amigos y los movimientos que hizo con ella son los mismos que hacía con Belén», indicaba Garrido. Por su parte la mallorquina estaría conociendo a un empresario argentino, tal y como detalló Javier de Hoyos: «Es propietario de una taberna junto con Carlos Urruti que me dicen que es maravillosa en Vizcaya, Urruti Taberna. Es hijo de la modelo argentina Ginette Reynal. Por la información que me llega, a día de hoy no son pareja. No han oficializado nada, simplemente se están conociendo».

Una relación que, según Garrido, habría molestado a Froilán: «Felipe está muy cabreado por el viaje que Belén ha hecho con este chico a Francia». En medio de este revuelo mediático, Perea compartió en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparecía llorando acompañado por el texto: «Para mí este año ha sido un ¡ah! puedo sola con todo. Y ahí es cuando te enamoras de ti misma porque sabes que venga quien venga eso ya no te lo va a destrozar. Porque de verdad estás super segura de ti misma». Un texto que ahora tiene más significado.

La última vez que se pudo ver a Perea y Froilán juntos fue hace un mes cuando coincidieron en una villa de lujo en Ibiza. La mallorquina y el sobrino de Felipe VI se conocieron en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara, donde ambos estudiaron. A lo largo de estos años Perea siempre ha mostrado su apoyo a Froilán e incluso le acompañó en 2023 al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas el día en el que se marchó a Abu Dabi. Una unión que ha perdurado y que, tras estas nuevas informaciones, no se sabe cómo acabará.