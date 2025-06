Froilán y la mallorquina Belén Perea rompen su relación: «Ahí es cuando te enamoras de ti misma»

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón y Belén Perea han roto su relación. Así lo ha asegurado este miércoles el periodista Javier de Hoyo, del programa La familia de la tele, en un vídeo compartido en sus redes sociales. Durante años se ha especulado sobre un posible noviazgo entre el hijo de la infanta Elena y la mallorquina, aunque ninguno de los dos se había pronunciado públicamente al respecto. Eso sí, Perea siempre ha mostrado su apoyo a Froilán e incluso le acompañó en 2023 al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas el día en el que se marchó a Abu Dabi.

«En abril el paparazzi Sergio Garrido dijo que estaban en crisis Froilán y Belén Perea, pues bien ahora os puedo confirmar que han roto su relación», asegura de Hoyos. Pero esta no es la única información que aporta, y es que el periodista señala que Belén ya tiene una nueva ilusión: «Ayer veíamos que Belén Perea compartía unas flores que había recibido, no sé si serán de este chico o no, pero sí sé que está conociendo a este empresario argentino. Es propietario de una taberna junto con Carlos Urruti que me dicen que es maravillosa en Vizcaya, Urruti Taberna. Es hijo de la modelo argentina Ginette Reynal».

Javier añade que, aunque están ilusionados, por el momento no han formalizado su relación: «Por la información que me llega, a día de hoy no son pareja. No han oficializado nada, simplemente se están conociendo. De hecho ella ha empezado hace poquito a ponerle comentarios, a interaccionar con él en redes sociales, el 5 de mayo le ponía un corazón». Tras la publicación del vídeo que daba esta información, Perea ha compartido en sus historias de Instagram un clip con una reflexión que ahora sobra mayor sentido.

«Para mí este año ha sido un ¡ah! puedo sola con todo. Y ahí es cuando te enamoras de ti misma porque sabes que venga quien venga eso ya no te lo va a destrozar. Porque de verdad estás super segura de ti misma», escribía junto a unas imágenes en las que aparece llorando. Al analizar sus redes sociales, se puede apreciar que Belén ha ido mandando a sus seguidores mensajes sobre su estado sentimental. Por ejemplo hace una semana, con motivo de su 29 cumpleaños, reconoció que había pasado unos meses complicados.

«Celebrando mi cumpleaños con mis personas favoritas, llevaba meses de bajón y han sabido darme la energía y cariño que necesitaba. Soy muy afortunada , tengo los mejores amigos del mundo, gracias a tod@s, teneros es mi regalo los de siempre y donde siempre, en casa», compartía. La última vez que se pudo ver a Perea y Froilán juntos fue hace un mes cuando coincidieron en una villa de lujo en Ibiza, tal y como aseguró Sergio Garrido en el programa Fiesta. La mallorquina y el sobrino de Felipe VI se conocieron en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara, donde ambos estudiaron. Una unión que ha perdurado a lo largo de los años y que, tras estas nuevas informaciones, no se sabe si se transformará en una amistad.