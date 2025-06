Norma Duval y Matthias Kühn pasean su amor por Mallorca

Norma Duval y Matthias Kühn están más unidos que nunca. La pareja ha paseado estos días su amor por Mallorca y es que ambos han acudido a una exposición celebrada en el Pueblo Español. «Ambos llegaron tomados de la mano, irradiando felicidad y mostrando claramente el profundo amor que se profesan. Sonriendo y reflejando el cariño que los une. Al llegar, se detuvieron frente a los medios de comunicación presentes, quienes no dudaron en capturar cada instante de esa entrañable escena, posando juntos y abrazados», detalla la revista ¡Hola!

Para la ocasión la vedette escogió un estilismo de riguroso negro con una falda midi y una cazadora de cuero ceñida a la cintura con un cinturón; un look que combinó con unos zapatos de tacón con tachuelas y un bolso, ambos del mismo tono. El empresario también se decantó por un outfit completamente en negro compuesto por una camiseta, pantalón de pinzas, americana y zapatos de cordones. Ambos derrocharon complicidad acallando así los rumores de una posible crisis.

Esta reaparición del matrimonio se produce cuando la jueza ha decidido subir la fianza a Kühn. La jueza que investiga al empresario alemán y a sus asesores por alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal ha acordado ampliar la causa a una operación inmobiliaria más y la primera consecuencia de la decisión ha sido subir la fianza hasta los 33 millones de euros. La magistrada ha ordenado averiguar qué destino ha dado el empresario a los 96 millones de euros de indemnización que cobró del Govern para retener esas cantidades.

Por su parte Duval ha optado por mantenerse al margen de este conflicto judicial, aunque siempre mostrando su apoyo a su marido. Eso sí, en una entrevista el pasado mes de mayo en el programa Y ahora, Sonsoles explicó cómo funciona su matrimonio con el magnate alemán, que reside en Suiza, mientras ella permanece en Mallorca. Además de la cercanía a sus hijos justifica que el motivo es fiscal: «Tengo amigas en Suiza que viven con una angustia tremenda. Tienen una aplicación para saber cuántos días llevan allí y si cumplen o no. Yo no quiero vivir con esa angustia. Llevo trabajando más de 50 años. ¿Cómo voy a pagar impuestos en Suiza?».

Una entrevista en la que también hizo una declaración pública a su marido: «Es el amor de mi vida, por supuesto, aunque en la mía he vivido muchas vidas. Me llama y quedamos, ¿qué fechas tienes? Porque él está muy ocupado y yo también». Norma y Matthias se casaron en secreto en el año 2022 en Suiza. ¡Hola! fue la encargada de dar la exclusiva y detallaba que la actriz y el empresario tuvieron una ceremonia muy íntima por lo civil en Gastaad, una celebración a la que no pudieron asistir todos sus familiares.