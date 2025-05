Michael Douglas, orgullosísimo padre en la graduación de su hija: «¡Papá, basta!»

El actor Michael Douglas ha mostrado su faceta más tierna y familiar durante la graduación universitaria de su hija Carys, fruto de su matrimonio con la también actriz Catherine Zeta-Jones. La ceremonia se celebró en la prestigiosa Universidad de Brown, parte del exclusivo grupo Ivy League, donde la joven, de 22 años, se ha graduado en Cine y Relaciones Internacionales.

Convertido en todo un «reportero» improvisado, Douglas compartió un entrañable video en sus redes sociales en el que narra, paso a paso, la jornada de su hija. «Catherine y yo acabamos de asistir a la graduación universitaria de nuestra hija», dice emocionado al inicio de la grabación, tipo selfie, que capta desde los momentos previos en una sala familiar hasta el recorrido hacia la ceremonia al aire libre.

«Es hora de graduarse», anuncia el actor mirando a cámara, mientras muestra a una elegante Carys vestida con toga y birrete, lista para vivir uno de los días más importantes de su vida. En un tono desenfadado y cómplice, Douglas incluso tararea la tradicional marcha «Pomp and Circumstance», provocando una reacción divertida de su hija, que entre risas le dice: «¡Papá!».

La escena culmina con una imagen cargada de emoción y orgullo: Michael y Catherine besan a Carys en ambas mejillas. La actriz compartió la misma fotografía en sus redes, junto al mensaje: «¡La noche antes de la graduación! ¡Ambos estamos muy orgullosos de ser padres! ¡Esto apenas comienza!».

Michael Douglas, que ha disfrutado plenamente de la paternidad en su madurez, no ha dudado en mostrar su orgullo. En una entrevista reciente con The Telegraph, recordó con humor cómo en una visita anterior a la Universidad de Brown lo confundieron con el abuelo de su hijo. «Este no es el día del abuelo, es el día de los padres», le dijeron. A lo que respondió: «Soy el padre». Una anécdota que, aunque graciosa, reconoció que no fue fácil de manejar.

Además de Carys, Michael Douglas es también padre de Dylan, su otro hijo con Zeta-Jones, y de Cameron, de 45 años, fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker. Este último también se sumó a la celebración virtual felicitando a su hermana con un cariñoso comentario: «Felicidades, bebé». Una jornada inolvidable para la familia Douglas Zeta-Jones, marcada por el orgullo, la cercanía y el amor incondicional.