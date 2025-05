Estrellas británicas se reúnen en el hotel de Branson en Mallorca

Celebridades británicas de la televisión y el deporte se han reunido en el hotel de Richard Branson en Banyalbufar para una gran celebración. El evento, según el Majorca Daily Bulletin, habría sido organizado por Stephen Miron, ex consejero delegado de Global Radio que dejó su cargo en marzo de este año. También ha estado presente el reconocido chef británico Jamie Oliver que ha compartido en sus redes sociales una fotografías desde el avión acompañada por el texto: «Mallorca, que bonito verte otra vez».

En un video compartido por Toni Terry, esposa de la leyenda del fútbol inglés y del Chelsea, John Terry, se puede ver al grupo disfrutando de una comida típicamente mediterránea en la terraza del hotel. En las imágenes también aparece Peter Jones, el último inversor original en la serie de la BBC One Dragons' Den, junto a Terry.

Oliver está muy vinculado a Mallorca, y es que incluso ha cocinado en su programa con unas tablas mallorquinas. La marca Con Alma Design hizo para Oliver y su equipo 25 tablas de cocina de diferentes formatos: de cerámica, de madera y de piedra y se las enviaron. El formato se puede ver en la cadena inglesa Channel 4, y también en Canal Cocina.

«Para nosotros ha sido como un secreto de sumario, hasta que no ha salido no lo hemos podido anunciar. Es un referente para nosotros, un sueño hecho realidad después de once años de trabajo. Poder decir que estamos allí es haber culminado una cima, es el mejor chef del mundo», recordaba Álvaro Garriga, propietario de la empresa.