La canción más especial de Rels B: el emotivo regalo de sus amigos de toda la vida en su boda en Mallorca

La boda mallorquina de Rels B y Nicole Betancur, celebrada el pasado sábado en Son Marroig, no fue solo un encuentro de amor, sino también un homenaje a los vínculos más profundos del artista con la isla. En las redes sociales ha trascendido uno de los momentos más emotivos de la jornada, que no vino de un discurso ni de un brindis, sino de una canción: una pieza compuesta e interpretada por sus amigos de toda la vida, aquellos con los que creció en Mallorca y no se perdieron su día más especial.

Más que una sorpresa musical, la canción fue un reflejo de años de amistad, de infancia compartida, de calles, sueños y risas en la isla que lo vio nacer. Lejos de buscar perfección, el tema transmitía verdad, cariño y una complicidad imposible de fingir. La letra arrancaba entre risas y emoción: «Que te vaya bien, en esta nueva etapa de marido y mujer. Te has casao' no me lo puede creer, la party hasta las 8 te la vas a perder». Noticias relacionadas De Rels B a Mario Götze: así es Son Marroig, el templo de las bodas VIP en Mallorca con la mejor puesta de sol La canción recorrió, entre bromas y referencias personales, el paso de Rels B del chico rebelde y soñador al hombre enamorado que daba el sí quiero frente al mar. La amistad, el arraigo a la isla y el cambio de etapa se entrelazaron en versos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales: «Una casa en Mallorca y otra en Medellín, una en Punta Cana pero ninguna en Madrid». @lauraisabelaleon_ Felicidades mi amor @Nicole Bta ♬ sonido original - lauraisabelaleon Y con una ternura que no pasó desapercibida, los amigos siguieron describiendo su nueva etapa como marido y mujer. «Viajecito por las islas, bocata de jamón y cecina. Ya no canta lo que hay por aquí, ahora escucha podcast de cocina», sigue diciendo la canción. Y añade: «Chico bueno, a new star,

con mi marido de Mallorca pa' el altar. Con el flow matrimonial. Ahora solo quiero escuchar, ¿qué tal, mi rey? Eres mi lugar pa' estar». La interpretación en vivo emocionó a todos los presentes, y en especial a Rels B, que no pudo ocultar su emoción ante el regalo más honesto de la noche: una canción escrita por quienes lo conocen desde antes de la fama, cuando aún era Dani, el chico de barrio que soñaba con vivir de la música. Este gesto no solo selló el inicio de su nueva vida junto a Nicole, sino que también reafirmó que, por mucho que cambie el escenario, los verdaderos vínculos siguen tocando la misma melodía.