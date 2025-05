La nueva vida de Bea Gimeno y Nacho Aragón: desvelan el sexo del bebé que esperan casi un año después de su boda en Mallorca

Bea Gimeno y Nacho Aragón atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida. La pareja, que formalizó su unión matrimonial hace apenas ocho meses mediante una doble ceremonia en Mallorca, ha compartido con sus seguidores una emocionante noticia: esperan su primer hijo en común y será un niño al que llamarán Pelayo.

La creadora de contenido y el hijo del conocido artista Emilio Aragón anunciaron su embarazo el pasado 4 de mayo a través de sus redes sociales, donde publicaron un emotivo vídeo en una zona costera. En las imágenes, Nacho fotografiaba a Bea mientras ambos contemplaban con ilusión la incipiente barriga de la influencer. «Nunca habíamos tenido tantas ganas de que llegara noviembre», escribía entonces la futura mamá, dejando claro que será a finales de este año cuando den la bienvenida a su primogénito.

Para revelar tanto el sexo como el nombre elegido para el bebé, la pareja ha compartido recientemente otro vídeo donde expresan sus intuiciones previas. «Yo, desde el principio digo que va a ser niña», comenta Nacho en las primeras imágenes, opinión que en un principio compartía también su esposa. Sin embargo, el hijo de Emilio Aragón reconoce que posteriormente cambió de parecer: «Va a ser chico», afirma. La confirmación llega de boca de Bea, visiblemente emocionada: «Es un niño». Aunque inicialmente pensaba que sería una niña, la influencer se muestra entusiasmada: «Que no, que me hace ilusión».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bea Gimeno (@begimeno)

El anuncio del nombre y sexo del bebé ha generado numerosas reacciones en el entorno cercano de la pareja. Entre ellas destaca la de Macarena Aragón, hermana de Nacho, quien ha comentado en la publicación: «Otro Pela más para la familia! ¡Qué ganas de conocerte!». También el influencer Marcos Plaza ha querido sumarse a las felicitaciones afirmando que el pequeño Pelayo será un «miniNacho».

La pareja ha explicado en el vídeo que el nombre elegido para su primogénito, Pelayo, contribuirá a crear «un equilibrio» en su hogar junto a Nutella, la perra que ya forma parte de la familia. «Me hace ilusión, pero estoy flipando, me pensaba que era una niña», confiesa Bea al final del audiovisual, dejando constancia de la sorpresa y alegría que les ha supuesto conocer el sexo de su futuro hijo.

Una boda de ensueño en tierras mallorquinas

La pareja celebró una doble ceremonia que comenzó con un acto religioso el 6 de septiembre, seguido de una celebración al día siguiente en una exclusiva finca de Puigpunyent, Mallorca, donde reunieron a familiares y amigos cercanos. La elección de la isla balear como escenario de su boda no fue casual. Nacho mantiene un fuerte vínculo con Mallorca, donde su familia veranea desde hace dos décadas en Pollença. Es habitual ver a Emilio Aragón junto a su esposa e hijos disfrutando de la localidad como unos vecinos más o navegando en su pequeña embarcación por las aguas mediterráneas.

Entre los invitados a la celebración nupcial destacaron rostros conocidos del panorama influencer como María Pombo y su marido Pablo Castellanos, Tomás Páramo, María García de Jaime, María Fernández-Rubíes, Iera Paperlight y Ale Navarro. Sin embargo, fue Emilio Aragón quien acaparó buena parte del protagonismo durante el evento al rescatar momentáneamente su personaje de Milikito para interpretar el clásico «Susanita tiene un ratón» y una canción compuesta específicamente para los novios.

El papel de Emilio Aragón en la boda de su hijo no pasó desapercibido. El reconocido artista, acompañado por una banda de músicos, sorprendió a los novios interpretando no solo el famoso tema de Los Payasos de la Tele, sino también una composición original creada especialmente para la ocasión, que interpretó junto a su esposa y sus hijas. «Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en que los dos se han casado de blanco. Madre mía, ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta esta bendita guayabera, de estar sudando me libre», rezaba la letra de esta creación familiar que emocionó a los presentes.