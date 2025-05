La escapada de Maxi Iglesias a Mallorca: ruta por la Serra de Tramuntana y visita a la Academia de Rafa Nadal

Maxi Iglesias ha disfrutado de unos días de descanso en Mallorca. El actor ha escogido la Isla para coger fuerzas, tal y como él mismo ha explicado a sus seguidores de Instagram. «Mayo es un mes que me gusta especialmente. Y este año viene cargadito... Para mí es tan importante dar el 100% en el trabajo y en la promoción del mismo, como saber parar y recargar energía», ha escrito junto a un carrusel de imágenes en las que se le ve disfrutar de las instalaciones del Four Seasons Formentor.

En las instantáneas Iglesias aparece dándose un baño en la piscina del hotel y tomando un cóctel detox en la terraza de su habitación. Una escapada en la que Maxi ha aprovechado para acudir al museo de la Rafa Nadal Academy, donde tuvo de anfitriona a Maribel Nadal. «¡Nos ha encantado recibirte en la Rafa Nadal Academy y en el Rafa Nadal Museum! ¡Nos vemos pronto!», publicó este domingo el perfil del museo. En la imagen es cuestión el artista luce un estilismo en tonos crudos y posa muy sonriente junto a la hermana del extenista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias)

El actor de la serie Valeria también ha recorrido en coche la Serra de Tramuntana, tal y como compartió este sábado en sus historias, y es que el madrileño es imagen de Jaeccoo, motivo por el que se ha decantado por un modelo de la marca para descubrir los «rincones de Mallorca». Esta escapada ha sido una buena forma de desconectar en este momento en el que Iglesias se encuentra inmerso en la promoción de Matices, serie que protagoniza y que se estrenará el próximo 5 de junio. Se trata de un thriller psicológico de 8 capítulos que se podrá ver en SkyShowtime.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal Museum (@rafanadalmuseum)

Además está inmerso en los ensayos de un nuevo rodaje que arrancará en junio. Por si esto fuese poco, afronta un nuevo proyecto profesional y es que ha escrito su primera novela. El libro, titulado Horizonte artificial, se publica el próximo 29 de mayo y cuenta «una sucesión de miradas que ponen sobre la mesa el complejo entramado empresarial, las luchas de poder y los traumas personales que arrastran a los protagonistas hacia un sorprendente final». Lo que no ha trascendido es si Maxi ha estado acompañado en este viaje, ya que en sus imágenes aparece en solitario.

Aunque es muy celoso de su vida privada, en el podcast de Vicky Martín Berrocal A solas con... el artista admitió que está enamorado: «Sí, estoy enamorado. Estoy enamorado de esa seguridad, de la seguridad que tiene y que me ha podido transmitir abriéndose en canal. Al principio no fue fácil, ella tenía que colocar cosas. Eso me enamoró más». Medios nacionales ha informado de que el madrileño mantiene una relación con Ione Astondoa, una empresaria del sector de las embarcaciones