La visita relámpago de Melody a Mallorca al cumplir la mayoría de edad

Empieza la cuenta atrás para poder ver a Melody en Eurovisión. La cantante ya está inmersa en los ensayos de Esa diva y con motivo de la celebración del certamen musical, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de mayo, recordamos la visita relámpago que hizo a Mallorca en el año 2008. Tan solo dos meses después de cumplir la mayoría de edad, la artista aterrizó en la Isla para participar en el festival solidario Obrint Camins y ofreció una entrevista a este periódico.

La sevillana confesaba que era la primera vez que venía a Mallorca, pero que le hubiera encantado haberlo hecho antes. «Si tengo que volver por trabajo, mejor. Quiero disfrutar de la playa, del buen tiempo y de la fiesta que hay», aseguraba, aunque en estos años no ha trascendido que la cantante haya regresado a la Isla. A sus 18 años explicaba que «gracias a mi profesión he podido recorrer prácticamente toda España y parte de América latina», y es que a pesar de su corta edad ya había lanzado cinco álbumes de estudio: De pata negra (2001), Muévete (2002), T.Q.M. (2003), Melodía (2004) y Los buenos días (2008). Su próximo disco no llegó hasta el año 2014, cuando sacó Mucho camino por andar.

En su entrevista en Palma Melody también reflexionó sobre sus inicios, ya que la cantante saltó a la fama cuando tan solo tenía 10 años y triunfó con El baile del gorila, un tema que se convirtió en la canción del verano y que se alzó con el número uno tanto en España como en Paraguay. La joven admitía que todavía la consideraban una 'niña prodigio': «No me he podido quitar la etiqueta a pesar de que han pasado algunos años desde que comencé, en los cuales creo he hecho algunas cosas importantes. Pero que me sigan considerando niña prodigio no lo veo mal; en todo caso lo veo como una etapa de mi vida de la cual me siento súper orgullosa».

La andaluza, además, señalaba que era «una chica como otra cualquiera» y reconocía que no se le daban bien las matemáticas: «Puede que por ser famosa pueda parecer diferente, pero no: por el simple hecho de salir por la tele no eres distinta a las demás, sino que sigues siendo una chica normal. En los estudios las matemáticas nunca se me han dado muy bien. Y puede que sean las Ciencias Sociales donde mejor me desenvuelvo». Ahora, casi 17 años después de hacer estas declaraciones, se enfrenta a una experiencia que seguramente ni se había imaginado.

En una semana la artista representará a España en el festival de Eurovisión y el miércoles ya aterrizó en Suiza acompañada por el equipo de la delegación española. Durante las últimas semanas, Melody ha estado trabajando intensamente en una renovada puesta en escena de la canción con su equipo de coreografía. En su actuación la cantante lucirá un vestido negro de volantes y grandes proporciones que reinterpreta la tradicional bata de cola andaluza y un body plateado con 15.000 cristales.