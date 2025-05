El discurso que la madre de Álex Adrover dedicó a Patricia Montero: «Es inteligente, demasiado para mi gusto»

Patricia Montero y Álex Adrover se dieron el 'sí, quiero' el año pasado en una emotiva ceremonia. Después de 16 años de relación, los actores finalmente sellaron su compromiso en una emotiva y singular boda que tuvo lugar en el espectacular entorno de Cabo de Gata, Almería. Este evento, que duró tres días, estuvo marcado por la espiritualidad, el contacto con la naturaleza y la presencia de amigos y familiares más cercanos, quienes compartieron con la pareja algunos de los momentos más importantes de su vida juntos.

La madre de Álex tuvo un papel protagonista, ya que fue la encargada de pronunciar uno de los discursos de la celebración. La propia Patricia recuperó este momento en sus redes sociales con motivo del día de la madre, y es que la actriz quiso mandar un bonito mensaje a Nicky. En el vídeo que acompaña al texto se puede escuchar a la madre del concursante de Supervivientes recordar cómo conoció a su nuera: «Conocí a Patry y yo la acepté y la miré, siempre he sido una madre de mirar y decir: 'Buenos días, ¿qué tal?», comenzaba en el discurso.

«Con el tiempo me di cuenta de que era una mujer con un carácter muy muy fuerte, muy especial. Al principio fue difícil de entender, pero de repente un día abrió su corazón y me di cuenta de lo sensible que es, pero se hace la dura, tiene una coraza. Es inteligente. Demasiado inteligente para mi gusto: ¡peligro mortal para Álex! Ya me entendéis, ¿no? Yo ya veía el peligro venir», añadía ante las risas de los invitados y los novios. Un discurso del que no ha trascendido su continuación, ya que el clip subido por la actriz únicamente recoge estas palabras.

Aunque por este vídeo puede parecer que no tienen una muy buena relación, nada más lejos de la realidad. Montero escribió este 4 de mayo una publicación en la que compartía el cariño que siente por su suegra: «Querida Nicky, conocerte fue uno de esos regalos inesperados que te da la vida. Hace 17 años, llevaba pocos meses con Álex y me llevó a Mallorca: me enseñó la isla, me presentó a su madre, 'mi futura suegra' y, como regalo final, me llevó a una cala secreta impresionante. Yo venía completamente rota: mi mamá estaba muy, muy enferma, pasando por un cáncer, y yo apenas me sostenía por dentro».

«Me veo reflejada en ti: en cómo has vivido, en cómo sientes, en cómo te comunicas, en cómo cuidas y luchas por los tuyos. En cómo me acompañaste durante la enfermedad de mi madre. En cómo me abrazaste, me apoyaste, me quisiste. Te quiero y admiro, Nicky. Eres y serás una mamá para mí», concluía en la publicación. Día tras día Patricia muestra su apoyo incondicional a su marido, que es uno de los concursantes de la última edición de Supervivientes. Esta noche el mallorquín vive una noche importante, ya que se enfrenta a Makoke y Manuel en las nominaciones.