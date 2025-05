La escapada en barco de Bertín Osborne con parada en Mallorca: turismo por Palma y Pollença

Bertín Osborne ha disfrutado de unos días de descanso en alta mar. El cantante ha sido fotografiado por la revista Semana en una de las jornadas de este trayecto que arrancó en el puerto de Barcelona. Acompañado por un grupo de amigos y familiares, recorrió el mar Mediterráneo y paró en Mallorca, donde hizo turismo por Pollença y Palma. La publicación, que titulaba en su portada «Bertín Osborne luce cuerpo a los 70», consiguió inmortalizar al participante de Tu cara me suena sin camiseta. «El entrenamiento físico forma parte de su rutina y puede presumir, a sus 70 años, de su cuerpo tonificado», escribía la revista.

Durante el trayecto, Bertín decidió quitarse la parte superior de su atuendo, momento que fue captado por los fotógrafos. No es un secreto que el presentador cuida su cuerpo: «Llega un momento en la vida que vas cumpliendo años y no te puedes dejar ir, entonces yo ahora mismo estoy como hace treinta. Y no es tan difícil ni tan complicado, es cuestión de proponérselo y eso es salud, eso es bienestar y eso es satisfacción personal», explicaba en una entrevista en la revista ¡Hola!

Hace tan solo un mes el colaborador Tino Torrubiano del programa TardeAR aseguró que el artista había pasado a principios del mes de abril unos días en la Isla junto a su nueva ilusión, una mujer andaluza que trabaja con él en El show de Bertín. «Todos los fines de semana o casi todos viajan juntos y este pasado fin de semana, por ejemplo, lo han pasado en Palma de Mallorca según me cuentan. Bertín está, la verdad, que muy ilusionado», informaba el comunicador, una información que el propio Osborne desmintió.

Quién también ha estado en Mallorca es su hija Eugenia Osborne. La influencer compartió el pasado 14 de abril en sus redes sociales imágenes de esta escapada junto a su novio, Miguel Barreiro, en la que estuvieron acompañados por su mascotas: dos perras Teckel llamadas Berta y Cuba. En las instantáneas se podía ver que ambos se dejaron encandilar por los encantos de Porreres, pueblo en el que han pudieron degustar la gastronomía local y hacer compras en un mercado ecológico.

Eugenia Osborne y Miguel tuvieron suerte, ya que durante su estancia en el municipio del interior de la Isla tuvo lugar la Diada de l’Agricultura Ecològica, donde más de 70 stands llenaron las calles de la localidad en una mañana repleta de actividades para todos los públicos. La creadora de contenido publicó fotografías de esta cita en las que ha mostrado los productos que le llamaron más la atención como alcachofas moradas, sobrasadas y quesos. Eugenia también fue una de las invitadas al Four Seasons Mallorca en Formentor con motivo del evento promocional de la serie The White Lotus.